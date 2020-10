Andrea Legarreta revela que el coronavirus le dejó secuelas: “Mis pulmones no están al 100%”

La conductora Andrea Legarreta se encuentra feliz tras superar el coronavirus y volver a su trabajo en el programa Hoy. No obstante, la actriz mexicana contó que la enfermedad le dejó algunas secuelas que aún no puede desaparecer.

Como se recuerda, la presentadora pasó momentos difíciles, ya que no solo ella, sino que también su esposo Erik Rubín y sus hijas resultaron contagiadas con la COVID-19.

“Fue un susto importante, vaya, lloré de inicio, pero bendito sea Dios estamos muy agradecidos, porque a mí, que fue a la persona que peor le fue, nos dimos cuenta en buen momento de la neumonía que estaba, gracias a Dios, iniciando. Con base en eso pude estar tres días con medicamento intravenoso, que ayudó a desinflamar”, dijo Andrea Legarreta, quien tuvo que ser internada por su delicado estado de salud.

Sobre su verdadero estado, la presentadora señaló que aún no está totalmente recuperada, ya que sus pulmones siguen dañados.

“Ahorita no están al 100% mis pulmones porque lleva algo de tiempo, pero estoy muy agradecida, me siento muy bendecida y mi familia igual. No he recuperado el 100% del olfato y gusto, pero ya voy muy bien, cosa que me da mucha ilusión”, explicó Andrea Legarreta, quien regresó el pasado 21 de setiembre a Televisa.

“Mis síntomas son muy parecidos a los de muchas personas; falta de olfato y gusto, las noches son muy difíciles, tienes muchas pesadillas. Nos pasó a Erick, a Mía y a mí. Era constante, una angustia, diarrea, tuve muchos de los síntomas”, comentó la conductora de Hoy de cómo su cuerpo se sintió tras contraer el peligroso virus.

Andrea Legarreta, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.