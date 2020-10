Millie Bobby Brown revela que casi deja de actuar tras ser rechazada de Juego de Tronos

Tras el éxito por su papel como Enola Holmes para Netflix, la actriz británica Millie Bobby Brown brindó una entrevista virtual para el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon.

La artista de 16 años contó que, antes de alcanzar la fama en Hollywood por su participación en Stranger Things, fue rechazada de varios proyectos audiovisuales, entre ellos destacó la famosa serie Juego de Tronos.

Millie Bobby Brown confesó que luego de no pasar el casting de la serie de HBO, se desanimó mucho al punto de que casi deja de actuar.

“Me quedé muy desanimada tras el rechazo, algo que le cuento a todo el mundo. La industria está llena de negativas constantemente. Te llevas un montón de ‘nos’ antes de recibir un ‘sí’. Me presentaba para anuncios, para lo que fuese”, explicó la joven actriz.

“Entonces me presenté al casting de Juego de Tronos y recibí otro no y fue ahí cuando pensé ‘Esto es muy difícil’. Supongo que deseaba mucho ese papel”, aseguró. Este incidente hizo que cuestionara sus dotes como actriz; sin embargo, no desistió.

Tras el rechazo de Juego de Tronos, Millie Bobby Brown fue llamada para un proyecto de ciencia ficción de Netflix. Se trataba de Montauk, que cambió de nombre a Stranger Things. “Eso fue lo que me hizo tener esperanzas en el tema de actuar otra vez”, recordó la artista, quien ahora es una de las promesas de Hollywood.

Millie Bobby Brown también participó en las series Modern Family y Grey’s Anatomy en 2015.

