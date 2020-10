Mariella Zanetti revela que mantiene una buena relación con Farid Ode por el bien de su hija

Hace unos días, Mariella Zanetti y Farid Ode sorprendieron al reaparecer juntos en un divertido TikTok de su hija.

Tras este suceso, la actriz se pronunció para asegurar que, afortunadamente, hoy en día lleva una excelente relación con su expareja, sobre todo, por el bienestar de la menor.

“Sí (llevan una relación cordial). Bueno, mientras que él siga cumpliendo con mi ‘Gami’ y sus cosas, tendrá una amiga en mí", declaró al diario Trome.

"Ojo, no me pagó nada de los devengados pasados, pero actualmente me apoya más en la universidad de nuestra hija. No como debería, pero sí bastante y eso es bueno”, añadió.

Asimismo, Mariella Zanetti contó que la buena relación que mantiene con Farid Ode se debe, en gran parte, a la novia actual de este. “Mi hija está feliz. Además, tiene que ver mucho la pareja que tiene al lado, es muy buena persona y se hace querer”, señaló.

Mariella Zanetti se solidariza con Tula Rodríguez

Mariella Zanetti se solidarizó con Tula Rodríguez, quien hace poco sufrió la pérdida de Javier Carmona, su esposo.

“La vida a veces nos pone situaciones tan difíciles y complicadas, pero sé lo fuerte y guerrera que eres, y también Valentina. No es fácil, jamás en nuestra vida nada fue fácil, pero somos mujeres que siempre salimos adelante”, escribió la actriz cómica en un conmovedor mensaje en Facebook.

Como se recuerda, Javier Carmona entró en coma en 2018 luego de sufrir un infarto cerebral.

Espectáculos, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.