José Eduardo Derbez detalla cómo se contagió de la COVID-19: “Me puse muy mal, me espanté mucho”

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, José Eduardo, reveló que contrajo la COVID-19 y esta fue la razón por la que se mantuvo ausente de las redes sociales. El influencer mexicano relató que, pese a cumplir con todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, se habría contagiado de la enfermedad en un aeropuerto.

“Me puse muy mal, me espanté mucho (...) Lloré bastante, me angustié y no sabía cómo decírselo a mi familia, cómo contarles. Sobre todo porque yo me había estado cuidando tanto, durante tanto tiempo y con todas las precauciones del mundo, tuvo que ser en el aeropuerto”, comentó el famoso en un video que compartió en su canal de Youtube.

José Eduardo Derbez había retomado las grabaciones de la serie Renta Congelada, producción en la que Televisa extremó las medidas de seguridad para evitar los contagios de coronavirus. Durante todo ese tiempo, el también youtuber fue sometido a constantes pruebas para descartar la enfermedad y, al finalizar el programa, regresó a realizar cuarentena en su hogar.

“Yo empecé de nuevo a cuidarme, a no salir, a no ver a nadie, a estar en mi casa encerrado. Por lo mismo de que fumo, yo traía mucho ese miedo de contraer la COVID-19 y ponerme mal, ponerme grave”, continuó.

Sin embargo, recibió otra oferta laboral y requería volver a viajar. “Regresé a la Ciudad de México un jueves y el domingo en la noche comienzo a sentirme mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy fuerte, ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones”, narró José Eduardo Derbez, quien posteriormente se sometió a una prueba de descarte y dio positivo a la enfermedad.

