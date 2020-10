Gabriela Serpa sobre El wasap de JB: “Es el trabajo donde me he sentido más cómoda”

En los últimos años han surgido jóvenes actrices cómicas que, poco a poco, están logrando ganarse un lugar en el mundo de la comicidad. Una de ellas es Gabriela Serpa, quien conforma el elenco central de El wasap de JB.

Todos los sábados, la artista de 27 años sorprende a los televidentes con sus ocurrencias en los diferentes sketchs que presenta el programa cómico de Latina. Sin embargo, hacer reír no es el único talento de esta joven.

En conversación con La República, Gabriela Serpa brindó detalles sobre sus inicios en la televisión, su participación en El Wasap de JB, su afecto por la danza y sus planes a futuro.

Todos tienen su propia historia. En tu caso ¿Cómo llegaste a El wasap de JB?

Hicieron un casting. Me llamaron para hacer una propaganda piloto y les gustó mi personalidad, entonces la esposa del señor Jorge Benavides, Karin Marengo, me preguntó si quería trabajar con ellos y acepté encantada.

Has protagonizado divertidos sketchs en el programa ¿Qué es lo que más te gusta de ello?

Sobre todo la calidad humana que tienen mis compañeros. Somos como una familia, nos apoyamos, nos protegemos. De todos los trabajos que he tenido es en el que más me he sentido bien, supercómoda.

¿Qué es lo más difícil de ser una actriz cómica?

Que lo que hagas le guste a la gente, cosas mínimas pueden hacer que les guste o no. (Es importante) el carisma, la sinceridad, ser espontánea, no sobreactuar, lo más natural que salga es lo mejor.

El wasap de JB se ha convertido en uno de los programas más vistos a nivel nacional, ¿Cuál crees que es la razón?

Eso es porque tocamos temas coyunturales y porque la gente se ha encariñado bastante con los personajes, con Dayanita, con Joao, conmigo, con JB que tiene años en la TV. Además, hemos acompañado a la gente en esta pandemia.

Justamente el programa fue uno de los pocos espacios de entretenimiento que continuó al aire cuando se dio la cuarentena por la COVID-19...

Claro, con tantos problemas, ¿qué programa hacía reír al pueblo más que El wasap de JB? Y, como dijo el señor Jorge, nosotros seguiremos haciendo reír, con todos los protocolos de seguridad. Latina tiene cada 15 días sus pruebas rápidas, siempre en la entrada se vigila que todo esté desinfectado para cuidar a los trabajadores y sus familias.

¿Cómo has vivido tú esta pandemia?

Tenía una vida muy activa, iba a la universidad, al gimnasio, tenía mucho contacto social y el cambio me ha afectado... A veces la gente dice ‘los artistas no se deprimen’, pero somos humanos y sentimos, podemos estar haciendo reír, pero de repente tenemos algún familiar que ha fallecido o ha sido contagiado. Uno nunca sabe la vida de nadie, pero todos hemos perdido algún ser querido por esta pandemia, que ha sido y aún es muy dura.

Los sketchs de El wasap de JB tienen un guion, pero muchas veces ustedes improvisan...

Nosotros tenemos un libreto de cómo va a ir la secuencia, pero cada quien le pone lo suyo, su improvisación, de repente Dany dice un chistecito y así va enriqueciéndose el guion.

Jorge Benavides se divierte mucho con ustedes frente a cámaras, ¿Cómo es él de líder?

Todos sabemos que es el jefe y lo respetamos. Él es una persona muy centrada, muy discreta, pero es buen jefe, te aconseja, te dice ‘oye acá puedes hacer esto o lo otro’, te da los tips para que puedas crecer como artista, de él aprendemos mucho cada día. Como jefe y artista es superprofesional y, como ser humano, es comprensivo.

¿Qué caracteriza al elenco de El wasap de JB?

Son personas A1. Tal cual somos en la TV somos detrás de cámaras, no fingimos ser otras personas, creo que ahí está el secreto. Detrás de cámaras nos matamos de la risa, nos hacemos bromas, hacemos chacota.

Hoy en día muchas personas acuden a las redes sociales para opinar sobre diversos personajes, ¿Cómo lidias tú con los comentarios negativos?

A mí me llega de todo, de la A a la Z. Si tú estás frente a una red social te vas a tener que ‘soplar’ todos los comentarios porque hay libertad de expresión. La gente puede opinar, con tal de que no te insulte y no haya comentarios subidos de tono y, si los hay, es imposible pararlos, así que no hago caso, a veces los borro, pero no me tomo tan a pecho las cosas negativas que puedan decir de mí porque si estuviera pendiente de ello estaría enferma, no tendría vida.

Además de ser actriz eres bailarina, esa es una faceta que no muchos conocen de ti...

Yo comencé en televisión en elencos de baile en varios programas, luego me fui encaminando al teatro y la vida me ha ido llevando, pero siempre en el arte. He estado desde la escuela (estudiando danza) en la Casona de San Marcos, después se aprobó la carrera profesional de Danza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, postulé, ingresé y ahora estoy por salir como bachiller.

¿Y te gustaría desarrollarte en ese campo (danza) por completo a futuro?

Es difícil (saberlo) porque me gusta la comedia, la actuación, pero también me gusta la danza. Actualmente dicto clases a pequeñas, enseño ballet y danza contemporánea, por eso uno de mis objetivos es tener mi academia de danza, este año lo iba a hacer, pero todo se postergó.

¿Quién es Gabriela Serpa? No la artista, sino la persona...

Gabriela Serpa es un ser humano que ríe, llora, disfruta, se pone triste, puede estar feliz, pero sobre todo que ama lo que hace y lo hace con mucha pasión. Soy un ser humano como todos.

¿Cuál es tu mayor reto como actriz cómica?

Llegar al público, que la gente se identifique y se ría de mis ocurrencias, eso me hace sentir bien y que he hecho un buen trabajo.

¿Y cuál es tu gran sueño?

Lo único que quiero es ser feliz, por más que yo me vaya a Europa y conozca todo el mundo, si no soy feliz, ¿para qué voy a tener tantas cosas? Quiero eso y estar bien con mi familia, que tengan salud. Mucha gente no ha tenido la ventaja de estar con su familia ahora y eso debe ser muy doloroso.

