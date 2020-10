Diego Chávarri es el nuevo conductor de Comando, tras salida de Eduardo Alonzo

Diego Chávarri acompañará a Poly Ávila, todos los sábados, en la conducción del programa de competencias Comando. El exfutbolista comenzó una nueva etapa en la televisión, esta vez por la señal de Viva TV (anteriormente RBC).

Luego de la separación de Eduardo Alonzo del reality se anunció la incorporación del peruano, quien se mostró emocionado por su debut en este nuevo puesto.

A través de un comunicado escrito, el exintegrante de Combate y Esto es guerra expresó su alegría por este nuevo paso en su carrera.

“La verdad me siento muy contento, es algo nuevo para mí. Estoy con Poly (Ávila) con quien me llevo super bien, hay buena onda y eso ha hecho más fácil todo. Si bien es cierto he sido competidor, hoy me toca estar de otro lado y feliz. El programa está buenísimo, me encanta hacer mi debut como conductor en Comando”, comentó.

“Es más fácil trabajar con alguien con quien te llevas super. Con Poly hemos estado en Combate juntos y ahora al frente de Comando”, agregó el ahora conductor de televisión.

Por su parte, Ávila le dio la bienvenida a su colega con unas palabras reafirmando su amistad. “Somos super ‘compinches’ porque él me pica y me saca de mis casillas, y está buenísimo porque genera competencia”, dijo en diálogos con Trome.

Diego Chávarri, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.