El actor Thomas Jefferson Byrd, popular por ser parte de varias películas del director Spike Lee, fue asesinado la madrugada del sábado 3 de octubre en Atlanta tras recibir tiros de bala, según confirmó el Departamento de Policía de esa ciudad de Estados Unidos.

El sábado por la noche la Policía de Atlanta recibió una llamada por un incidente en la 2259 de la Avenida Belvedere. Al llegar al lugar cerca de la 1.45 a. m., encontraron al actor, de 70 años, tendido.

El artista fue declarado muerto por múltiples heridas de bala en la espalda. Las autoridades aún siguen investigando las circunstancias del incidente.

Craig Wyckoff, amigo y exmánager de Thomas Jefferson Byrd, comentó a la cadena local Fox News que unos amigos le contaron que el actor tuvo una discusión en una tienda antes de regresar a su casa. Según relató, la persona con la que discutió el intérprete lo siguió hasta su casa y le disparó tres veces.

Thomas Jefferson Byrd ha participado de las películas Clockers, Get on the Bus, Bamboozled, Chi-Raq, Red Hook Summer, Girl 6 y Da Sweet Blood of Jesus, entre otras.

El director de cine Spike Lee fue uno de los primeros en dedicar un sentido mensaje por la muerte del actor y gran amigo suyo.

“Estoy muy triste al anunciar el trágico asesinato de nuestro querido hermano Thomas Jefferson Byrd anoche en Atlanta, Georgia. Tom es mi hombre. Aquí abajo lo ven como el espantoso personaje Errol Barnes en Clokers. Que todos nosotros deseemos condolencias y bendiciones a su familia. Descansa en paz, hermano Byrd”, escribió el cineasta en su cuenta oficial de Instagram.

Actores y actrices, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.