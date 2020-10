Vocalista de We the Lion sobre “Found love”: “La iba a quitar del disco por cursi, felizmente quedó”

La banda peruana de indie folk We the Lion lleva tan solo cuatro años en la escena artística. Sin embargo, su música ha logrado trascender a nivel nacional e internacional, gracias a éxitos como “You”, “I want you to know” y “Found love”.

En 2016, una empresa de telefonía utilizó el último tema en mención como fondo musical para uno de sus comerciales y con ello el grupo saltó a la fama. Desde entonces, el trío musical ha ido en constante ascenso.

En conversación con La República, Alonso Briceño, vocalista de We the Lion, habló sobre cómo se han acoplado a los cambios por la pandemia y brindó detalles del show que ofrecerán en el festival Lollapalooza de Chile. Además, reveló que no planeaba incluir “Found love” en Violet, su álbum debut, y que sus compañeros Luis Buckley y Paul Schabauer lo convencieron para que lo hiciera, gracias a lo cual el sencillo musical se convirtió en el éxito que es hoy en día.

Integrantes de We the Lion: Alonso Briceño, Luis Buckley y Paul Schabauer. | Foto: Instagram

La industria del entretenimiento ha sido una de las más afectadas por la COVID-19 ¿Cómo se han reinventado para seguir difundiendo su música en estos tiempos?

Es difícil. La industria del entretenimiento fue una de las más afectadas porque no era una preocupación principal. Lo esencial que hicimos en la pandemia fue el video de “Spirits”, una idea colaborativa con muchos artistas locales que nos prestaron un ratito de su voz, la cual tenía como fin ayudar al banco de alimentos. Estamos tratando de seguir haciendo shows virtuales, ahora tenemos el Live World Session, que será el próximo 17 de octubre a las 8:00 p.m. a través de la plataforma de Live Studio, en el que estará toda la banda junta nuevamente. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.

Ustedes han explicado que We the Lion, el nombre de la banda, simboliza su unión y fuerza, y quedó demostrada en el videoclip de “Spirits”, con el cual ayudaron a personas vulnerables durante la pandemia ¿Cómo nació esta iniciativa?

Originalmente la idea nació porque quise donar y no encontré una plataforma directa para hacerlo, era difícil ayudar. A mí siempre me dice el productor ‘con esta banda tienes una responsabilidad, una voz con la que puedes hablarle a la gente’. Por ello, dijimos: ‘En vez de buscar alguna forma de donar ¿por qué no hacerla nosotros?’ Entonces, se dio la iniciativa de llamar a artistas como Susana Baca, lo más lindo fue que todos los que invitamos nos dijeron que sí, fue bonito sentir que no éramos solo nosotros sino que todo el mundo estaba dispuesto a ayudar.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado como grupo?

Mantenernos juntos. Luis y yo nos conocemos desde los cinco años y tenemos una banda desde los nueve, nos inclinamos por la música y después de años hemos seguido haciendo música. Creo que eso es lo más importante, lograr mantenerse en el tiempo, respetarse, siempre decimos: ‘Lo que le convenga al león’. No hay egos personales, es todo por el bien de la banda, esa unión es la que queremos seguir teniendo hasta el futuro y tener 10 o 15 discos y tocar de viejos como Mick Jagger. Yo quisiera ser un viejo en el escenario, de todas maneras.

Han participado en importantes festivales como el Viva por el rock y el Selvámonos. En marzo de este año confirmaron su presencia en el Lollapalooza; sin embargo, este no llegó a realizarse a causa de la pandemia...

Nos dio miedo porque dijeron que se iba a dar y en Perú ya se habían cerrado las fronteras, al comienzo pensaba ‘qué miedo ir’ hasta que el festival lo movieron a noviembre y hace unas semanas, al 2021. Felizmente se mantienen todas las bandas. Nos da un poco más de tiempo, estamos preparando un show más complejo, más grande, más fuerte y con las canciones del nuevo disco, así que por un lado estamos contentos. Todo pasa por algo. Esta es una oportunidad única, es un festival enorme, así que queremos que esos 30 minutos sean hermosos.

Ustedes son reconocidos por tocar música indie folk. Sin embargo, hubo un tiempo en que se inclinaban por el heavy metal ¿Cómo cambiaron de género musical tan drásticamente?

Yo le encontré la pasión a la música con Metallica, esa fue la primera banda con la que me volví absoluto fan, tenía todo mi cuarto lleno de posters, cuando había día de no uniforme en el colegio iba de negro, todos íbamos de negro; si había un quinceañero nadie se ponía camisa blanca, todos de negro. Luego encontramos Dream Theater y, en algún momento, pasamos al black metal. Baja en algún momento esa intensidad, esa adrenalina que da el metal... Tal vez sea algo que We the Lion explore. El otro día estaba hablando con Paul y le digo ‘Oye, qué tal si hacemos en el tercer disco una intro que sea maleadaza, podría para festivales ser bravazo’, así que en un momento quizá aflore.

¿Por qué eligieron que la banda toque solo temas en inglés?

Siempre exploro la idea de componer en español y no me sale, me sale la letra, pero cuando empiezo a cantar en inglés todo cuadra. Aparte, tengo la tranquilidad de poder hablar y cantar bien el inglés, es algo que siempre hemos hecho. Todas las bandas que hemos tenido y todas nuestras influencias son en inglés.

“Found love” es el sencillo que los ayudó a alcanzar gran fama en la escena musical, ¿Qué sentimientos les inspira hoy esa canción?

Varios, es la más escuchada, “Found love” es increíble porque todo el mundo levanta sus celulares, la esperan y eso es bravazo. Agradezco tener una canción que la gente reconozca de inmediato, lo cual me gusta. Tengo un sentimiento encontrado porque yo la iba a quitar del disco, yo decía que era cursi y hubo un grito al cielo, me hablaron como cuatro horas, me lavaron el cerebro y me dijeron ‘Oye, es bravaza, tiene que quedar’ y contesté ‘ya, pues’, felizmente quedó, estoy agradecido con esa decisión. Paul (Schabauer), Luis (Buckley) y David (Chang) me dijeron ‘tiene que ir’, yo respondía ’pero es muy cursi' y ellos ‘pero tiene que ser cursi porque el amor es cursi en esa etapa’, así que también hay que hacerle caso al grupo.

¿Tienen planes de grabar un nuevo álbum? ¿Podría ser grabado cien por ciento durante la pandemia?

Del segundo disco hemos lanzado cinco canciones, quedan 10 todavía que vamos a seguir sacando los próximos meses. Ya estamos iniciando la composición del tercer disco para que salga el 2022, probablemente.... Nuestros discos son conceptuales, son historias, es como primero escribir el libro y luego la película. La COVID-19 nos ha remecido y hablamos de que el tercer disco podría ser uno que hable de eso, narrar esa historia, encontrar un personaje y empezar a componer canciones basándonos en ese concepto.

En el video de “Spirits” se combinan fragmentos en inglés, español y hasta quechua ¿Les gustaría grabar otro tema con esas características?

Totalmente. “Spirits” fue una exploración inicial de lo que se puede lograr. Cuando llega la parte de quechua de Renata Flores, mi hija de un año salta y grita, digo ‘guao', como colaboraron no solo otros artistas, sino otras fonéticas de idioma. Con ese final que tiene (el video) es hermoso, entonces sí, nos gustaría colaborar, componer con otros artistas, sería súper.

