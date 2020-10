Miss Perú 2020: cuatro aspirantes eliminadas, entre ellas la favorita Viveka Hernández, de Lima Centro

El 4 de octubre, se estrenó en su canal oficial en YouTube el episodio 7 del certamen Miss Perú 2020 organizado de forma virtual por la exreina de belleza, Jessica Newton.

Los cuatro miembros del jurado, Alexander González (Coach Internacional), Ángela Ponce (Miss Universo España 2018), Percy Luzio Ruiz (Asesor externo de Miss Perú) y Mónica Chacón (Miss Perú 1996), evaluaron la presentación en traje de baño de las catorce participantes, eliminando al final a cuatro candidatas.

La primera en quedar fuera del certamen Miss Perú 2020 fue la representante de Lima Región, Astrid D’Appollonio.

“Considero que no está apta para entrar al grupo, que no debe continuar en la competencia porque le falta proyección, seguridad. No veo que transmita. Creo que su coach deben cambiar su estrategia de entrenamiento, y por ello eliminó a Astrid D’Appollonio”, sentenció el jurado Percy Luzio Ruiz.

Por su lado, Mónica Chacón dijo antes de eliminar a Miss Amazonas, Pamela Gutiérrez, que “a pesar de tener una belleza muy exótica, una mezcla de razas muy bonita, creo que ella debería proyectar más en un escenario, se ve muy seria”.

Una opinión parecida expresó la reina transgénero de España, Ángela Ponce, antes de eliminar a Alicia Cedrón, Miss Lima Este.

“No la veo, se me camufla un poco entre el resto de candidatas”, dijo para luego aconsejar a eliminada aspirante a Miss Perú 2020 que vea esto como “una experiencia para reforzar y seguir progresando” y no como “un mal trago”.

Finalmente, la última en quedar fuera del camino hacia la corona de Miss Perú 2020, fue Viveka Hernández, Miss Lima Centro, una de las favoritas del público que sigue el certamen a través de YouTube.

“No tuve conexión con ella, traté, cuando se me dio la tarea, de buscar toda la información y ver que podía rescatar, pues nada”, señala el coach Alexander González, para luego continuar afirmando que Viveka Hernández le pareció “aburrida”, exhortándola a “que vaya detrás de su sueño, porque hasta el momento no ha demostrado que quiera estar acá”.

