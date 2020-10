El reggaetón domina los Grammy Latinos

Con información de AFP

La música nacida entre Puerto Rico y Panamá, de ritmo contagioso, pero con letras muchas veces cuestionadas por lo explícito o machista, cuenta desde este año con una categoría en las nominaciones a los Grammy Latinos. Además, J Balvin, Bad Bunny y Ozuna lideran las nominaciones de esta edición que incluye la categoría mejor interpretación de reggaetón, así como mejor canción pop/rock y mejor canción rap/hip-hop.

“Durante el último año, continuamos participando en discusiones con nuestros miembros para mejorar el proceso de premios y alentar a los diversos creadores de música latina a unirse y participar”, dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación.

Y es que el año pasado, con la etiqueta ‘Sin reggaetón no hay Latin Grammy’, figuras con gran arrastre en las redes sociales como Maluma, protestaron por la ausencia de reggaetoneros en las nominaciones. El mismo Daddy Yankee, que estaba nominado, protestó en Instagram y compartió la foto del gramófono tachado. “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo con la manera en que trataron al género y a muchos de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto”, escribió en ese entonces, aunque René Pérez y otros se burlaron de la protesta.

Lo cierto es que el género “domina clubes y radios” a pesar de tener detractores. En los últimos MTV Video Music Award, subieron al mismo podio en el que se premió a una megaestrella como Lady Gaga y estuvieron en el gran espectáculo antes de la pandemia, acompañando a JLo y Shakira. Y, este martes, en el anuncio de la Academia Latina de la Grabación que tendrá una ceremonia televisada el 19 de noviembre en Miami, el que lidera las nominaciones es un reggaetonero: J Balvin.

El colombiano acumuló 13 nominaciones, entre ellas mejor interpretación urbana por ‘Azul’ y mejor interpretación de reggaetón por ‘Morado’ y ‘Loco contigo’. En álbum del año también reunió dos postulaciones, una por Colores y otra por Oasis, en colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny, quien sorprendió al conseguir nueve nominaciones. El intérprete líder de la ‘era autotune’ tiene otra nominación a álbum del año por YHLQMDLG, además de grabación del año por ‘Vete’ y mejor reggaetón por ‘Yo perreo sola’.

Pero la inclusión de más reggaetoneros no solo tiene que ver con su talento sino que hubo una mayor participación de sus artistas y productores en la Academia, explicó a la AFP Mayna Nevárez, relacionista pública de estrellas urbanas como Daddy Yankee y Carlos Vives. “Definitivamente es un gran día para la industria de la música. No solo el que se haya agregado una categoría de reggaetón, sino también que la música urbana compita en las categorías principales”.

Más allá de los gustos y del intento por escribir mejores canciones sin caer en la violencia y el sexismo (‘Calma’ de Pedro Capó ganó la edición 2019 y tiene una versión con la multipremiada Alicia Keys), el éxito del género corresponde a su cercanía con la cultura latina. “El reggaetón ha estado siempre conectado a comunidades que son víctimas de estereotipos problemáticos asociados a comunidades pobres de no blancos”, sostuvo la socióloga Petra Rivera-Rideau, autora del libro Remixing Reggaetón.

