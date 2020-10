Armando Manzanero: “Cada vez me salen mejores canciones a pesar de mi edad”

Con más de 60 años de trayectoria, Armando Manzanero, quien será reconocido con el Premio Latin Billboard a la Trayectoria el próximo 21 de octubre en Miami, se refirió sobre las nuevas canciones que ha compuesto.

Durante una entrevista con EFE, el intérprete de inolvidables temas como “Somos novios” o “Algo personal”, señaló que sus temas actuales superan a los anteriores.

“Cada vez me salen mejores canciones a pesar de mi edad”, manifestó el bolerista mexicano de 86 años.

“La edad no es algo que me preocupe o me incomode. Claro que estoy mayor, más arrugado, más gordo, más pesado, pero nada de eso me impide seguir haciendo cosas. Seguirme moviendo”, agregó.

Como se sabe, Armando Manzanero tiene en su haber más de 400 canciones y que “desde hace 15 años” dejó “la modestia”. Además, considera que, gracias a su experiencia, consiguió que siga creando música “bonita y que haga sentir bien”.

Asimismo, habló sobre el homenaje que recibirá en la próxima edición de los Premios Latin Billboard.

“Los premios siempre son bien recibidos. Tomarlos como algo sin importancia sería demasiado arrogante. Siempre los veo como un regalo, como una bendición”, mencionó.

Además de recibir un galardón especial, artistas como Luis Fonsi, Joy Huerta, Pablo Alborán y Jesús Navarro, cantarán las canciones más emblemáticas compuestas por Armando Manzanero para honrarlo desde el escenario.

Armando Manzanero estará en cuarentena

Para estar presente en los Premios Latin Billboard, Armando Manzanero viajará desde México hasta Miami (Florida) junto a su esposa Laura Elena y su hijo Diego. El artista y su familia estarán aislados antes de asistir al evento como protocolo de seguridad por la pandemia.

“Estaré en cuarentena los primeros días, que voy a aprovechar para disfrutar de la maravillosa comida cubana. Están tomando tantas medidas para cuidarme, que me siento muy seguro”, comentó.

