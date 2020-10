Alex Pettyfer, actor de Magic Mike, se casó con el ángel de Victoria’s Secret, Toni Garrn

El 4 de octubre, el actor de Hollywood Alex Pettyfer compartió en Instagram una instantánea de su matrimonio con la top model alemana Toni Garrn.

El actor británico de 30 años y la germana de 28 celebraron su unión en el palacio Berner Schloss, en Hamburgo, ciudad portuaria en el norte de Alemania.

En la instantánea de la pareja, el actor de Magic Mike (2012) y Beastly (2011) escribió ‘Mr. & Mrs Pettyfer’. Tony Garrn también hizo lo propio desde su perfil en Instagram: “Now you really get to call me wifey (ahora realmente puedes llamarme esposa)”.

Alex Pettyfer le pidió la mano a Toni Garrn después de diez meses de citas, siendo esta la tercera vez que el actor de Hollywood proponía matrimonio a una de sus novias (su compromiso más sonado fue en 2012 con Riley Keough, nieta del Rey del Rock, Elvis Presley y Lisa Marie Presley).

La proposición a la modelo alemana se realizó en Nochebuena, publicando una fotografía de la feliz pareja luego de que ella aceptara darle el sí. Días más tarde, Toni Garrn compartía en Instagram un primer plano de su deslumbrante anillo de diamantes, junto a una leyenda que decía:

“Nochebuena, el amor de mi vida me sorprendió de rodillas pidiéndome que fuera suya para siempre. Él cambió mi vida el día que nos conocimos y me mostró lo que realmente es el amor, así que sí, no puedo esperar para pasar todos los días (bueno, casi) de mi vida contigo Alex Pettyfer”.

