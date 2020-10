Muere a los 31 años Cookie Monsta, DJ y productor británico

El DJ británico Tony Cook, más conocido como Cookie Monsta, murió el pasado viernes 2 de octubre, según confirmó su compañía discográfica Circus Records.

El también productor musical tenía 31 años de edad y era uno de los mejores del género dubstep británico. Aún no se conocen los motivos de su deceso.

“Nuestro querido Tony Cook (conocido como Cookie Monsta) nos ha dejado. Estamos desolados, no hay palabras que puedan contener nuestros sentimientos en un día como este. Todos nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Tony, y nuestro corazón especialmente está con el hijo de Tony, Olly, el mini Monsta”, se lee en el comunicado se publicó a través de Twitter.

En mayo de 2019, Cookie Monsta canceló sus shows debido a que se encontraba con problemas de salud mental. Él mismo lo dio a conocer a sus seguidores y anunció que se tomaría un descaso para su bienestar emocional.

“Durante el último año he estado luchando con problemas de salud mental, en las últimas semanas y meses esto se ha vuelto más difícil que nunca”, comunicó el DJ en las redes sociales.

“No estuve muy activo últimamente porque he estado tratando de resolver mis problemas lejos del resplandor de las redes sociales. Desafortunadamente no he progresado tanto como esperaba, así que he decidido que necesito tomarme un descanso más largo de la escena”, agregó el músico.

Su última publicación en Instagram fue el 21 de agosto de 2020, donde anunció un nuevo proyecto musical junto a otros DJs. Durante esos días, también aseguró que se sentía “con más confianza y pasión que nunca” para retomar su carrera. Sin embargo, al cabo de unos meses el productor británico falleció.

Música, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.