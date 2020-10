Daniel Isaías 'N’, exintegrante de OV7, se pronuncia tras ser acusado de secuestrar a su hija

Daniel Vázquez, exintegrante del grupo OV7 y conocido como Daniel Isaías 'N’, fue involucrado en un proceso legal por el delito de retención de menores, según anunció la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El cantante de 44 años fue acusado por su expareja de secuestrar a su hija en abril de este año, ya que incluso se emitió una alerta por desaparición de la pequeña. En ese entonces, el artista aseguró que se había quedado con la menor debido a que la madre de ella tenía síntomas de COVID-19.

Meses después, las autoridades mexicanas imputaron a Daniel Vázquez por su probable participación en el delito de retención de menores luego de que se encontraran las pruebas correspondientes del caso.

El ex integrante de OV7 se pronunció a través de un comunicado de prensa que difundió el programa Ventaneando. Allí aclaró que no ha sido detenido y que colaborará con las autoridades de México.

En ese sentido, negó la acusación de su expareja. “Quiero aclarar que no fui detenido ni he secuestrado a nadie, siempre me he conducido a favor de salvaguardar la seguridad de mi hija y desafortunadamente no puedo dar detalles del juicio por ser un asunto jurídico”, expresó el cantante.

“Soy un ciudadano honorable, respetuoso de la ley y lo que he hecho en todo momento es cuidar a mi hija, por eso solicité una medida urgente de depósito de la niña ante la autoridad competente, como un mecanismo legal para salvaguardarla, pero hasta ahorita no se ha resuelto”, añadió.

Por otro lado, destacó que continuará siendo parte del proceso legal. “Aportaré todas las pruebas que necesiten, siempre buscando el bienestar de mi hija. Faltan por verse algunas pruebas que aporté y que son muy importantes”, mencionó el artista, quien colaboró con el reality La Academia.

Daniel Vázquez fue parte de la banda OV7 durante 11 años. En 2011, decidió dejar el grupo y fue sustituido por Gonzalo Alva, lejos de los escenarios se dedicó a la producción televisiva.

