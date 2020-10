Christian Domínguez contó que trabajó en un banco tras el fin de La joven sensación [VIDEO]

A pesar de su amplia trayectoria en la música, Christian Domínguez no siempre ha estado ligado al mundo artístico. En una entrevista para el programa En boca de todos, el cantante reveló a qué se dedicó cuando era joven.

El espacio de América Televisión presentó un informe sobre los primeros trabajos que realizaron diferentes artistas del medio, entre ellos el empresario e intérprete de La gran orquesta internacional.

Christian Domínguez contó que su primer trabajo fue en La joven sensación, grupo al que perteneció junto al actor Erik Elera. “Dios me permitió hacer música como yo quería”.

Sin embargo, segundos después indicó que luego trabajó como ejecutivo para un conocido banco. "Llegué a ser analista de crédito por cuatro años, pero yo tenía un jefe que siempre me decía: ‘bacán, estás acá perfecto y todo, pero yo creo que tu camino no es este, tu camino es el mundo artístico’”.

Durante ese tiempo, el cumbiambero repartió su tiempo entre la oficina y esporádicas presentaciones los fines de semana hasta que fue reclutado por una famosa productora.

“De ahí me llama Michelle Alexander para ‘Néctar en el cielo’. Mis papás me decían ya debes volverte formal, olvídate. Pero decidí actuar y desde ahí ya no paré”, agregó.

Christian Domínguez finalizó la entrevista con un reflexivo consejo para los televidentes de En boca de todos sobre la perseverancia: “Puedes tener metas y sueños, pero si no tienes actitud no pasa nada”.

