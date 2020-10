Irina Baeva conoce a Sarah Jessica Parker en New York [VIDEO]

Irina Baeva disfruta su estadía en Nueva York, donde recientemente conoció a la actriz de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, cuando fue a su boutique por unos zapatos.

La pareja de Gabriel Soto viajó para perfeccionar su inglés y tenía planeado realizar una sesión de fotos para un revista mexicana en Central Park, pero no se imaginó que luciría un calzado prestados por la artista de Hollywood.

“La verdad fui bastante incrédula, pero terminé yendo para ver qué pasa porque como se darán cuenta en Nueva York las cosas locas se hacen realidad. No sólo conocí a Sarah Jessica Parker, sino que se portó de una manera increíble conmigo, pude platicar con ella, practicar mi inglés y hacer shopping de zapatos con ella como gran fan de Sex and the City que soy”, comentó en Instagram.

Irina Baeva contó que, cuando su colega internacional se enteró que haría una sesión de fotos en Central Park, eligió con mucho cuidado unos zapatos de colores dorado, rosa, plata y blanco, y se los prestó.

“Estamos en Central Park haciendo un shooting muy especial, lo estamos haciendo en Nueva York y eso ya lo hace muy especial. Además, está este lindo detalle que tuvo Sarah Jessica Parker cuando supo que haría estas fotos y me dijo que si quería usar sus zapatos”, comentó la actriz rusa. Luego agregó: “Le dimos la vuelta a la boutique y escogió cuatro pares que me terminó prestando. Son estos (una bolsa)”.

La artista de 27 años se mostró muy emocionada por este encuentro y expresó que todos sus sueños se hacen realidad.

“No lo puedo creer, pero creo que es una demostración más del universo de que todas las cosas que nos podemos imaginar, que todo lo que podemos soñar de verdad que se hace realidad. Nuestra mente es demasiado poderosa”, comentó.

