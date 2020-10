Imitador de Joe Arroyo venció a la COVID-19: “Ha sido un milagro de Dios, he vuelto a nacer”

Ytalo Faijó, el imitador de Joe Arroyo en Yo soy, fue dado de alta tras vencer al coronavirus. Fueron 45 días de lucha desde que estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos.

El ganador del concurso de Latina en 2012 reveló detalles sobre su salud y agradeció al personal médico de la clínica donde fue cuidado con el tratamiento contra la COVID-19, enfermedad que contrajo luego de dar un concierto virtual en un local.

El también policía peruano contó que su recuperación fue gracias a un acto divino debido a que tenía el “83% de los pulmones comprometidos”.

“Ayer me dieron de alta; ha sido un milagro de Dios haber vencido esta terrible enfermedad. He vuelto a nacer. Les pido a todos que se cuiden y no lo tomen como un juego”, declaró para Trome.

“Por 45 días, tuve el 83% de los pulmones comprometidos. Estoy muy agradecido con el personal médico de la clínica Maison de Santé de Lima”, agregó el imitador del cantante de salsa.

La República se comunicó con Ytalo Faijó cuando aún se encontraba internado. En esa oportunidad, el artista confesó que empezó a sentir los síntomas después ir a un local de discoteca, por ello, pidió a sus colegas que solo hagan conciertos desde sus casas.

“Yo era una de las personas que más se cuidaba. A las personas que no se dan cuenta, hagan conciertos virtuales solo desde sus casas, esto va para los colegas que, por necesidad, lo hacen”, mencionó el exparticipante de Yo Soy, de 49 años.

