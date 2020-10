Deyvis Orosco sobre la muerte de su padre: “Me tocó sacar adelante a mi familia”

Deyvis Orosco se presentó junto a su pareja, Cassandra Sánchez de Lamadrid, en el programa Magaly TV, la firme. Allí, el cantante de cumbia recordó los momentos que tuvo que vivir luego de la muerte de su padre Johnny, quien era el líder del grupo Néctar.

Como se recuerda, el intérprete de “El arbolito” falleció en un fatídico accidente de tránsito junto a sus compañeros de la agrupación el día 13 de mayo de 2007, en Buenos Aires, Argentina. En ese entonces, Deyvis Orosco tenía apenas 20 años y asumió el liderazgo del grupo de cumbia.

Tras varios años de arduo trabajo y lograr éxitos musicales, el artista peruano contó que hubo un momento en el que sintió la necesidad de darle “equilibrio” a su vida, pues sentía que “no estaba viviendo”. De esa manera, se dio una oportunidad en el amor con Cassandra Sánchez.

“Creo que la gente conoce mi carrera, yo me dediqué a trabajar desde que murió mi padre. (…) Fui un chico que comenzó con esta responsabilidad a los 20 años, cuando perdió a su padre, abrió los ojos y ya no tenía 20 años”, expresó.

“La vida me despertó de los sueños de la juventud para enfrentarme a la realidad. Me tocó sacar adelante a mi familia, mi motor son mi madre, mi hermano, mis abuelos. Pero la vida se ha encargado de compensar, creo en Dios, no creo en las casualidades”, agregó Deyvis Orosco mirando a su pareja.

El cantante de cumbia estrenó su nuevo tema “Amor en primera vista”, en colaboración con Corazón Serrano.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez empezaron a convivir juntos durante esta cuarentena. Además, ambos revelaron que ya tienen planes de matrimonio.

