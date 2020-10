Alondra García Miró se emociona tras recibir mensaje del productor de Te volveré a encontrar

Alondra García Miró se mostró muy conmovida por el gran final de Te volveré a encontrar, telenovela que marcó su debut en la pantalla chica. La joven actriz se comunicó con En boca de todos para hablar sobre la producción y fue sorprendida con el mensaje de su productor.

Miguel Zuloaga dedicó un sentido escrito a la protagonista, quien no pudo evitar derramar lágrimas al escuchar las dulces palabras del ejecutivo que le permitió dar el gran paso a la televisión.

“Felicitaciones querida Alondra, por tu garra, valentía y profesionalismo. Iniciaste con temores y culminaste más segura que nunca. Tu mamá desde el cielo está orgullosa de ti. Falta mucho por recorrer y estoy seguro que tienes un futuro prometedor. Gracias por confiar en esta aventura que nos unió en una amistad eterna”, expresó el productor.

Alondra García Miró se emocionó por la publicación y aseguró que siente mucha gratitud hacia Zuloaga, por permitirle formar parte de Te volveré a encontrar.

“Miguel para mí ha sido un ángel, un ángel que me ha mandado mi mamá para emprender este nuevo viaje. No solamente le dije que ha sido maravillosa trabajar con él, sino que me llevo una amistad eterna para toda la vida... Le voy a estar infinitamente agradecida por la oportunidad que me dio. Gracias, te quiero”, dijo la novel actriz.

