El 2 de setiembre, la actriz mexicana Alexandra Beffer fue entrevista por el programa de espectáculos De primera mano, de la red Imagen Televisión, para profundizar en el testimonio que brindó una semana atrás contra el presentador infantil Xavier López, mejor conocido como ‘Chabelo’.

Como consecuencia de exponer -a través de la revista TV Notas- las humillaciones y el acoso sexual que enfrentó en dos oportunidades (una de ellas cuando tenía 8 años), la actriz reveló que comenzó a recibir ciberataques o bullying cibernético por haber alzado su voz.

“Yo he sido muy atacada, extremadamente atacada. Me están diciendo que me quiero colgar de la fama del señor, que me quiero buscar el reflector”, declaró Alexandra Beffer.

Seguidamente enfatizó que sus declaraciones debían ser vistas como el relato de una experiencia vivida y no como una denuncia formal contra ‘Chabelo’.

“A mí me duele de sobremanera como mujer que las leyes sigan sin protegernos porque, de entrada, yo platiqué una desagradable situación que viví cuando era jovencita, más no estoy acusando ni denunciando”, afirmó.

De igual forma, volvió a explicar por qué después de varios años hizo de conocimiento público el acoso sexual sufrido por parte del animador infantil, algo que ya había respondido en la entrevista inicial con TV Notas.

“Sé que ha surgido la duda de por qué lo platico hasta ahora. Bueno pues, simplemente, porque hasta ahora me lo preguntaron”, dijo.

