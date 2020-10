“We the lion” vuelve a los escenarios con Live world session en vivo

Luego del exitoso lanzamiento del tema Spirits, la agrupación indie folk del momento We the lion se alista para reencontrarse con sus seguidores. El próximo 17 de octubre la agrupación transmitirá su concierto de tres horas ininterrumpidas desde el escenario de Live Studio Perú, la primera plataforma streaming del país.

Luego de 200 días de espera, We the lion presenta uno de los conciertos más esperados, el cual se podrá disfrutar en todo el Perú y el mundo. En este único show, interpretarán temas como “Found love” canción que los lanzó la fama, “All my demons”, “Move along”, “Let me go” y su más reciente éxito “Spirits”, el cual contó con diversas colaboraciones y tiene un mensaje especial de esperanza y unión en medio de la crisis sanitaria.

Para completar la experiencia, los espectadores podrán disfrutar de la antesala a cargo del DJ Guille Arbaiza, y el fin de fiesta por parte de DJ Luigi. Las entradas ya se encuentran a la venta y se ha dispuesto una promoción especial para los tickets en localidad VIP, los cuales permitirán el acceso al zoom privado para la antesala y artículos autografiados.

La cita es el sábado 17 de octubre a las 8:00 pm, serán 3 horas de transmisión en las que We the lion promete satisfacer y emocionar a todos sus fans y seguidores con este concierto que se hizo esperar.

Las entradas ya están a la venta Joinnus. Además, entre las 100 primeras personas que compren su entrada, se sortearán 10 Premium Pack: cerveza Corona, Ron Flor de Caña, 360 Energy Drink y un link de descarga para el AFTER PARTY MUSIC a cargo de los DJs.