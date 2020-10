Tula Rodríguez se despide de Javier Carmona con emotivo mensaje

View this post on Instagram

30 de septiembre a las 5:35 am partiste en mis brazos al encuentro del Señor y le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de estar a tu lado hasta tu último aliento de vida, cumpliendo la promesa que nos hicimos hasta que la muerte nos separe. Le doy Gracias a Dios, porque me dio al mejor compañero de vida, porque fuiste un gran padre para tus hijos y nos amamos hasta el final. A pocos días de cumplir 13 años de casados solo me queda decir Te amo Javier, Gracias por haberme permitido ser tu esposa y madre de tu hija @valeperuoficial Gracias porque Valentina fortalecida en el amor de Dios, te cuido y atendió hasta el final. Ahora nos toca continuar sin ti, pero con la certeza que algún día nos encontraremos. Gracias a todos por sus mensajes, por sus palabras de aliento, por sus oraciones, porque quizás sin conocernos se han unido a nuestro sentir. Hasta algún día mi amor... goza ahora de la vida eterna... Te Amo Javier Carmona !!! #DiosEsBueno #TeAmoJavier #Familia