Rossana Fernández Maldonado -quien, en noviembre, aparecerá en Aislados, la serie- mencionó sobre la falta de solidaridad o sensibilidad que aún existe entre las personas durante la pandemia.

Sin embargo, la conocida actriz peruana rescata los intentos de algunos que ponen en practica la empatía.

En conversación con La República, Rossana Fernández Maldonado habló sobre la importancia de ayudar al prójimo en medio de la crisis sanitaria, y de cómo ella viene sobrellevando la pandemia mientras trabaja, graba, estudia y cuida a sus dos hijas.

¿Cómo tomaste la crisis global a causa de la pandemia?

Al principio nos chocó. Creo que para todo el medio artístico ha sido bien difícil. Yo tenía un año lleno de proyectos, con 2 películas, series, 3 obras de teatro, y fue un shock bien fuerte al inicio. Me quedé en casa con mis hijas y la verdad que me costó a adaptarme con todas las cosas que se hace en el hogar, pero tuve que ser el soporte emocional de mis dos niñas. Sin embargo, fue un regalo para mí poder estar sin correr, sin apuros y disfrutar de ellas (sus hijas).

Ha sido un modo de aprendizaje y de valorar las cosas que son importantes. Acabo de regresar a la universidad, hice Aislados, la serie; para el otro año, tengo una película, una serie y un disco para niños. De pronto, me llené de cosas buenas.

Ya que mencionas el desempeño de la mamá en la cuarentena, ¿crees que esa labor es más pesada que cualquier otro trabajo?

Creo que es un trabajo que no tiene descanso, no es como que vas a la oficina, hice mi trabajo y ya está. La mamá que trabaja en una oficina ya está pensando en la tarea de su hijo, en qué tiene que comer. La labor de una mamá no para.

¿Crees que debería ser remunerado?

Sería maravilloso (risas).

En Aislados, la serie interpretas a Macarena, una mamá que tiene que acostumbrarse a las labores de la casa y a cuidar a sus hijas en medio de la pandemia, ¿plasmas parte de su personalidad en el personaje?

Es bien chistoso, porque cuando le das un primer vistazo dices “asu, soy yo”, pero somos bien distintas. Es una mujer (su personaje) que siempre trabajó en su oficina y nunca se ocupó de sus hijas. La casa se le viene encima. Yo, en un momento, sentí que la casa se venía encima; se siente inútil (su personaje) y solo busca su conveniencia.

Ha sido muy divertido para mí, porque generalmente no hago personajes así, al menos no en Perú. Acá siempre me ven como Rossanita, la buena o la dulce.

¿Y cómo eres en la vida real?

Soy una mujer bien positiva y alegre, afronto los problemas de esa manera. Soy bien sensible, y tengo bastante empatía con lo que sucede a mi alrededor, porque me toca o conmueve. Trato de que en mi casa haya una buena energía. Yo soy católica y rezo todas las noches para agradecer por lo que tengo.

Ahora que hablas de empatía, se menciona mucho esa palabra desde que empezó la pandemia, pero vemos que muy poco se practica

Me parece que como sociedad nos falta mucho en ese sentido. Es triste, porque no tenemos esa costumbre. Culturalmente, siempre ha sido que cada familia cuida su círculo, pero no estamos acostumbrados a darnos la mano. Sin embargo, creo que estamos cambiando en situaciones de crisis, como la que estamos pasando ahora, pero nos falta un largo camino.

Mencionas que ves la vida de una manera positiva. ¿Cómo sobrellevaste la separación con el padre de tus hijas?

Cuando uno se separa es un luto, un momento difícil. No creo que hayan parejas que se separan y sean felices inmediatamente, es un proceso largo. Fue una decisión pensada, no tomada a la loca. Cuando uno toma las cosas con calma, asumes el proceso que te toca por delante y luego renaces. Ambos hemos tenido en claro el bienestar de nuestras hijas y, por eso, tenemos una buena relación, ya pasaron 3 años y medio, y él es un buen papá. En esta cuarentena, él ha sido una de las personas que más me ha apoyado.

Hace poco, varias mujeres salieron a denunciar al director de cine Frank Pérez-Garland por acoso sexual. ¿Tú, que has trabajado con él en la película Locos de amor, alguna vez te has sentido acosada?

Jamás, nunca he tenido ningún momento incómodo, ni una situación que me llame la atención, y no he visto nada. Me da mucha pena todo lo que ha sucedido y obviamente hay que apoyar a las víctimas. Yo no he hablado directamente con Frank, soy amiga de Vanessa (Saba), pero esta situación es una llamada de atención para todos, para estar más atentos, para que nosotras no permitamos este tipo de cosas, para alzar la voz y apoyarnos. Es lamentable que pase esto, y ojalá no se repita. Más allá de eso, no podría decirte nada más, porque me duele y me da pena.

A lo largo de tu carrera, ¿qué es lo que has aprendido?

Siempre he sabido que quería ser actriz, pero era muy insegura y me comparaba (con otras actrices). Es una carrera en que constantemente te dicen que “no”, porque no es que tú ya eres la estrella de todas las novelas. Es parte de mi carrera la inestabilidad. Estoy en un proyecto, termina y me quedo en el aire. Esos vacíos hacían cuestionarme de que debería dedicarme a otra cosa, pero a medida que van a pasando los años, uno aprende que nadie te quita nada, lo que es tuyo es porque tenía que ser para ti.

Cuando me divorcié, al poco tiempo, se acabó el programa que tenía en ATV. Estuve como 6 años y no renové, me alejé del teatro. Se acabó mi trabajo, mi matrimonio y dije “¿Dios, para que lado voy?” Mi mayor aprendizaje es que en la vida siempre hay nuevos comienzos.

Ahora estoy en la universidad, porque quiero terminar mi carrera de educación, ya que estoy ligada a varios proyectos que tienen que ver con los niños. Acabo de grabar un disco para niños y escribiré cuentos.

¿Te ves conduciendo un programa infantil?

No. A lo largo de la vida, me han ofrecido varias veces, pero nunca he querido.

¿Por qué?

No me veía como animadora infantil con las botas y la minifalda. Creo que puedo tener contenido para niños desde un punto de vista de mamá, no me veo siendo ‘Dalina’.

Rossana Fernández Maldonado emocionada por Aislados, la serie

“Me siento afortunada de pertenecer al elenco de Aislados, la serie. A partir de noviembre, lo van a poder ver por Movistar Play. Realmente, les va a gustar la historia porque conecta y divierte. Es algo nunca antes hecho en nuestro país, se las recomiendo y nos vemos ahí”.

