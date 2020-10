Natalie Vértiz: “Nunca me he comparado con nadie”

Natalie Vértiz se encontraba en los preparativos de Model of the Year cuando recibió el llamado de América Televisión para integrarse a ‘Estás en todas’, tras la repentina salida de Sheyla Rojas. “Fue una sorpresa y lo he tomado con bastante agradecimiento y humildad, soy una convencida de que siempre hay que estar listos para todas las oportunidades. Además, nunca me he desconectado, siempre he aceptado las invitaciones con mucho cariño sobre todo de América, que es donde siempre me han dado lindas oportunidades”, dice.

¿Has sentido como un peso por reemplazar a Sheyla Rojas, quien se mantuvo por años en ese espacio?

La verdad que no, nunca me he comparado con nadie y le tengo mucho cariño a ‘Choca’ y al productor. Entonces, estoy enfocada en mi crecimiento y en lo que puedo aportar al programa.

¿Qué te pareció el escándalo que envolvió su salida?

Prefiero no opinar, uno debe hablar de sus propias cosas, pero siempre le deseo lo mejor.

Para muchos, el mundo del modelaje es frívolo. ¿Como fundadora de Model of the Year, qué responderías?

Que lo promuevo porque creo en el amor propio y en el empoderamiento de la mujer. Creo que estamos en una época en que los estereotipos de la belleza han sido derrumbados, todas las mujeres somos bellas y es importante decirlo, no solo desde mi plataforma, sino en cualquiera del mundo entero. Hay que ser parte del cambio, poner un granito de arena y ayudar a que las mujeres se sientan bien y sepan el valor que tienen. Si desde mi plataforma puedo hacer que las chicas se crean capaces de lograr sus sueños, seguiremos impulsando el concurso. La verdad yo estoy contenta. Tenemos una transexual que es la gran sorpresa. Los años anteriores también hemos contado con chicas trans y me siento contenta con ser parte del cambio y cambiarle el chip a la sociedad de que no solo las mujeres pueden participar en este concurso. Está en nosotros ser más tolerantes en este tema.

¿Qué dejaste trunco y cómo te has reinventado por la pandemia?

Tenía dos viajes importantes, pero creo que también es necesario no lamentarse y en mi caso agradecer que todos estos meses lo he disfrutado en familia. Creo que es un tiempo valioso que no sabemos cuando volvamos a tener. Por mi lado, quiero seguir cumpliendo sueños, seguir actuando. El año pasado llevé dos talleres y espero seguir preparándome y continuar en la actuación. Viajé mucho gracias a una conocida tienda por departamento que incluso me llevó a grabar con grandes fi guras, pero esta para me ha llevado a darles más impulso a mis redes sociales y mi canal de YouTube.

¿En qué etapa está el Model of the Year?

Ya cerramos la convocatoria, donde recibimos 1.500 videos de las aspirantes. Este año es la cuarta edición y la primera vez de manera virtual. Las chicas han usado toda su creatividad y han enviado lindos trabajos. Serán cinco capítulos que se transmitirán en mi canal de YouTube. Soy la fundadora y conductora y la experiencia en televisión me permite involucrarme en la producción. La final será en noviembre.

