La Tigresa del Oriente retoma su carrera artística con videoclip de nuevo tema: “La gente critica”

La artista Juana Judith Bustos, conocida por su público como Tigresa del Oriente, anunció su regreso a la música con el estreno del videoclip de “La gente critica”, tema compuesto por su pareja Elmer Molocho. La cantante usó su cuenta ofical de Instagram para expresar su emoción por el lanzamiento del clip que protagoniza al lado del ‘Gladiador del folklore’.

“¡A temblar Instagram! Mira ya una parte de mi nuevo polémico videoclip #LaGenteCritica, mi gran regreso musical en este 2020. El video completo lo pueden ver en mi canal de YouTube”, escribió la intérprete de 74 años en su red social.

Los fieles fanáticos de la Tigresa del Oriente no tardaron en reaccionar a la publicación, que en pocas horas ya logro más de 20.000 reproducciones. “¡Te amo tigresa! Ojalá vengas a Chile cuando pase la pandemia”, “Esa canción se va directo a mi fiesta de llamada”, “¡Qué gran canción! Mis amigos y yo somos tus fans”, ¡Temazo! Y con el ritmo que tanto amamos", escribieron los seguidores en la sección de comentarios.

La Tigresa del Oriente se recuperó de la COVID-19

La intérprete de “Nuevo amanecer” logró recuperarse de la COVID-19, enfermedad que la mantuvo postrada durante varios días. Así lo confirmó a través de diversas entrevistas en programas de espectáculos y otros medios.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad me dio mucho miedo porque me sentía muy mal, tenía escalofríos, no podía respirar. Gracias a los cuidados de mis hijas pude salir adelante y vencer el virus. (…) Ernesto Pimentel, Manolito Rojas también estuvieron pendientes de mí”, señaló la Tigresa del Oriente para Trome.

Tigresa del Oriente, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.