‘Clavito y su chela’ y su esposa Andrea Fonseca tendrán segundo bebé

El artista Robert Muñoz, mejor conocido como ‘Clavito y su chela’ y vocalista de la orquesta con el mismo nombre, reveló que espera a su segundo bebé al lado de su esposa Andrea Fonseca. El popular cantante de cumbia estuvo como invitado virtual en el espacio Modo espectáculos, donde detalló cómo viene viviendo la nueva etapa de su vida.

La bailarina Andrea Fonseca se encuentra en la dulce espera desde hace tres meses y se convertirá en madre por segunda vez, tras la llegada de su pequeña Caeli, en 2018.

‘Clavito y su chela’ y su esposa Andrea Fonseca están varados en Estados Unidos

Por otro lado, Robert Muñoz señaló que aún se encuentra varado con su familia en Filadelfia, Pensilvania, hasta donde llegó en abril de este 2020 para brindar una serie de conciertos en distintas ciudades, pero ya no pudo retornar debido al cierre de fronteras por la pandemia.

“Nosotros vinimos por tres planes. Por una gira en California, San Francisco y Los Ángeles; otro plan era unas grabaciones para entrar a México, hacer música para los mexicanos y como salíamos de la campaña del congreso, estábamos agotados y queríamos un cambio de aire”, declaró ‘Clavito’ para el programa Magaly TV, la firme.

La voz detrás de “Siento que no puedo vivir sin ti”, relató que por el momento vive alojado en la casa de un empresario peruano y ahora se ha convertido en un “mil oficios”. “Me he vuelto jardinero, un gran cocinero, ya no se me quema ni el agua. Me encargo de lavar, planchar y limpiar como una ama de casa”, señaló en conversaciones con Karen Schwarz.

