Carlos Álvarez: “Recibí propuestas de dos partidos políticos y les dije que no, lo mío es el arte”

Con cerca de 40 años de trayectoria artística, Carlos Álvarez ha logrado convertirse en uno de los mayores referentes de la comedia a nivel nacional. El humorista siempre ha manifestado una gran preocupación por el Perú y los problemas que día a día afrontan todos aquellos que residen en este país.

A pesar de su breve acercamiento con la política, Álvarez ha demostrado serle fiel a la carrera que lo eligió por designios del azar al usar su talento para esbozar una sonrisa en el rostro de quienes necesitan, aunque sea por un instante, ‘revivir el alma’.

En conversación con La República, el comediante reveló que recibió un par de propuestas para participar en los próximos comicios electorales y reflexionó sobre la importancia de aprender a ser solidarios para apoyar a los que más lo necesitan.

Vuelves a la televisión dentro de poco, ¿qué novedades presentarás en este proyecto?

Bueno, yo no pensaba hacer nada este 2020 por la pandemia; sin embargo, se presentó esta oportunidad. Va a ser un solo programa, un especial que se llama ‘La Vacuna del humor’, será este próximo sábado 10 de octubre por Willax Televisión.

Tienes 56 años y casi 37 haciendo comedia ¿Cómo nace tu interés en el humor, si planeabas estudiar derecho o publicidad?

Nunca fue mi sueño ser comediante, yo siempre quise ser doctor en Derecho y Ciencias Políticas, ese era mi sueño. No sé que pasará más adelante, si se hará realidad, nunca es tarde para prepararse. Esto (La comedia) se dio de manera fortuita, me encontré con Augusto Ferrando, me presenté en su programa Trampolín a la fama y ya han pasado casi cuatro décadas.

Cuando formaste parte de la Marina de Guerra del Perú imitabas a tus superiores...

Sí, una anécdota que recuerdo es que el comandante entró a nuestra aula y nos mandó a formar, nos dijo ‘a la izquierda', ‘a la derecha’, pero decía ‘deeecha’, entonces yo despacito lo imite, todos se rieron y él comentó ‘parece que aquí alguien quiere ser artista, un paso al frente’, me dio una patada suave y se río. Él fue el primero que dijo eso y me quedó para el recuerdo.

En tiempos de cuarentena, que obliga a muchos estar encerrados, ¿qué tan importante consideras que es hacer reír?

Yo diría que ahora es vital. No podemos dejar de lado el arte porque alimenta el alma, alivia el estrés, la tensión, los temores, la preocupación y ayuda a la salud mental. He hecho un sinfín de personajes grabados en mi casa con personal reducidísimo y tratando de sobreponerme a mi propio temor, a mi propio estrés por este virus y así hemos seguido trabajando para que la gente se divierta, se aleje de las preocupaciones y se ría por un momento.

Tu experiencia más emotiva durante la pandemia...

Ir a la Villa Panamericana y hacer un show de una hora en el que íbamos torre por torre a ver a los pacientes (contagiados de coronavirus) en la ventana, con sus mascarillas, en plena recuperación y riéndose. Eso fue algo que me emocionó mucho. Creo que ha sido lo más hermoso de mi carrera.

¿Cómo afrontas la tarea de entretener al público después de vivir un momento difícil?

Es complicado, pero hay que sacar fuerzas de donde no las hay, toca seguir para adelante. Al mes de fallecer mi madre, estrené mi programa en ATV y parecía que no pasaba nada, pero uno lleva la procesión por dentro. Hay un compromiso con el trabajo, con que la gente se ría, la pase lindo, sonría y se carcajee. Mi madre, mi padre y mi abuela me dieron un consejo: ‘si pasa algo, sigue trabajando con las mismas ganas, sigue adelante'.

Has caracterizado a más de 100 personajes ¿Cuál te provoca más alegrías o sentimientos encontrados?

Cuando hago un personaje que tiene éxito me siento muy feliz porque es un reconocimiento al trabajo de equipo. Es verdad, tenemos sentimientos encontrados con algunos personajes. A mí nunca se me ocurría imitar a Abimael Guzmán. Hemos hecho personajes que han sido acusados de corrupción, presidentes, ministros, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales. Este personaje ‘Richard sin Swing’ yo lo he enviado a la congeladora, he querido no hacer más el personaje porque todo tiene un momento, un nivel. Una cosa es que nos riamos del sketch, del personaje, como broma está bien, pero luego cuando habla de los videos... ya estuvo bueno, no suma a nadie.

El sector cultural ha sido uno de los más afectados por la COVID-19...

Nosotros le pedimos al ministro de Cultura con todo respeto que se inicie la fase cuatro al menos en los teatros para comenzar porque el teatro es cultura. Podemos adaptarnos implementando las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, el teatro Canout donde vengo trabajando de manera ininterrumpida, salvo esta pandemia, se podría adaptar, guardando la distancia, de repente una fila si y otra no, un teatro que tiene capacidad para 800 personas podría acoger solo a 150.

¿Consideras que esta pandemia ha sido una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan?

Esta pandemia ha sacado buenas y muy malas cosas de nosotros. Hay muchas autoridades corruptas. Los candidatos que se presenten deben ser más honestos, si no tienes carisma, no te quiere la gente y no sabes resolver tus problemas, ¿Cómo vas a resolver los problemas del país? Mejor no te presentes.

¿Recibiste alguna propuesta política para las elecciones 2021?

Recibí la propuesta de dos partidos políticos, una para el Congreso y la otra para integrar la plancha presidencial y les dije que no porque lo mío es el arte, el humor. Lo mío es servir a mi país, pero no estoy preparado en gestión pública, no puedo engañar a mi gente, yo soy sincero con mi público.

¿Cuál ha sido tu mayor lección como humorista?

A través del humor he podido hacer cosas diferentes, pero sobre todo esta carrera me ha permitido conocer más a la gente y a mi país. Hay varios Perús y cada uno tiene su idiosincrasia y su forma de pensar. El día que entendamos que todos esos Perús son uno solo, este país va a cambiar realmente. Hay que hacer justicia por las peruanos. Esa visión es lo que me ha dado el ser humorista.

¿Eres muy perfeccionista en tu trabajo?

Soy insoportablemente perfeccionista y detallista. Es una virtud y un defecto a la vez. A mí me gusta el orden, la limpieza, la puntualidad, la disciplina, el profesionalismo, que todo esté bien organizado, bien hecho. Hay gente que me ve odioso a veces (risas). Me importa que salga un buen producto para mi público, pero tengo que corregir eso, no me alegro de ese defecto virtud.

Como humorista eres uno de los mayores referentes a nivel nacional, pero ¿A quién admira Carlos Álvarez?

De niño yo admiraba mucho al ‘Loco’ Ureta, a Miguelito Barraza, ‘Melcochita’, Néstor Quinteros, Román Gámez, Lelo Costa. Ahora están Carlos Palma, Gachi Rivero, he visto muchos prospectos jóvenes que tienen un gran talento. Del extranjero me gustaban El Gordo y el Flaco, Roberto Gómez Bolaños, Peter Sellers.

¿Has regulado tus imitaciones teniendo en cuenta las acusaciones de racismo a humoristas peruanos?

Sí. El humor ha cambiado mucho, en cierto enfoque ha evolucionado.

Respecto a los personajes que interpretas, ¿Cómo has reflexionado para un mejor contenido a la audiencia?

Antes se hacían chistes de racismo y la gente se reía. Ahora debemos respetarnos como seres humanos. Por encima de la raza y la sexualidad de las personas están los dones, la nobleza, la cultura, formas de pensar, formas de proceder. Anteriormente se hacían muchas bromas sobre homosexuales, por eso me parece bien que la gente se haya autorregulado.

Muchos artistas han decidido cambiar de rumbo en tiempos de pandemia. Sin embargo, tú has decidido continuar haciendo comedia, ¿por qué?

He decidido seguir en lo mío, pero siempre tratando de reinventarme. Me parece excelente que haya compañeros artistas que estén haciendo otras cosas. Creo que eso dice mucho de ellos, que tienen la capacidad para innovar y ganarse el pan honestamente, qué bueno por ellos.

Hace poco Jorge Benavides contó que un excompañero de Risas y salsas le dijo que no imitaba bien, ¿tú has tenido alguna experiencia similar?

Bueno, quien me cuestionó fue la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ella se molestó mucho conmigo. Hugo Chávez también me mandó a decir en un programa venezolano que iban a sacarme de la televisión y del país porque me burlaba de él y de Bolívar. Me han criticado duro, pero yo he seguido adelante, hay que sobreponerse y seguir en el arte, si estás convencido de que es lo tuyo.

Algunos de tus colegas han afrontado o afrontan una dura situación por la COVID-19 ¿Qué mensaje les enviarías?

Compañeros artistas nos han dejado recientemente, como el ‘Gato’ Abad, Néstor Quinteros y Alicia Maguiña. Además, Manolo Rojas estuvo malito y su hermano partió. Menciono también a los que no han muerto por la COVID-19 porque sus familiares tampoco los pueden enterrar y es muy doloroso no darles las honras fúnebres. Queda unirme al dolor de mis amigos artistas y decirles que hay seguir porque se ha dejado una huella para nosotros y es lo que tenemos que hacer.

¿Qué es lo más importante en tiempos de pandemia?

La familia se ha unido, nos hemos hermanado más como parientes y como peruanos. Dentro de todo hemos mostrado ser solidarios, eso es vital para una sociedad que se quiere, se ama y se respeta. Nos ha enseñado a valorar más el tiempo, la salud, el trabajo, a entender que un día estás y de repente mañana no, a valorar a nuestras autoridades, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, la gente que hace limpieza en las calles, el personal de salud, los bomberos.

Muchos continúan esperando el reencuentro con Jorge Benavides ¿Sigue en pie?

No, ya no quiero hablar de ese tema. Eso ya cumplió su ciclo. Cada uno está en lo suyo.

