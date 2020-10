Cantante de “Pegao” comparte video de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid

El popular bomboncito de la cumbia Deyvis Orosco ya tiene más de 90 mil seguidores en TikTok y está causando sensación en la plataforma virtual. Tras sumarse a la lista de celebridades en grabar junto a su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid el #pegaochallenge, el cumbiambero fue sorprendido por el merenguero urbano Omega ‘El Fuerte’, que compartió en sus redes sociales el video de la parejita que ya llega al millón de reproducciones.

“Tengo unos días de haber estrenado mi cuenta en TikTok y ha sido una gran aceptación del público, es una manera de seguir teniendo contacto con mis seguidores debido a la pandemia y estoy feliz. No pensé que el cantante Omega compartiría en sus redes sociales el video que grabé y estoy agradecido con eso, me divertí mucho haciendo este challenge con Cassandra”, destacó el ‘bomboncito’ que alista su primer concierto virtual este 24 de octubre a través de la plataforma de Teleticket a 7 meses de no presentarse en los escenarios por la pandemia del coronavirus.

Deyvis Orosco se sumó a la lista de famosos como Sophie Turner y Joe Jonas; Mario Casas (el actor español que es considerado un sex simbol); la super estrella mexicana Ana Barbara, el futbolista Arturo Vidal, entre otros a bailar esta canción que ya tiene más de 300 millones de visitas y 1.9 millón de videos publicados en TikTok.

