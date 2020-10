Adamari López recuerda cuando fue vetada de Televisa: “Me pidieron que me retirara del canal”

Adamari López es una de las figuras hispanas más queridas de la televisión y ostenta varios años de trayectoria en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, le tocó atravesar duros momentos al inicio de su carrera como actriz de telenovelas al llegar al canal mexicano Televisa.

Durante una entrevista con el relacionista público Joe Bonilla, la presentadora del programa Un nuevo día, recordó la vez que fue vetada de Televisa. La actriz ya había construído una carrera en su natal Puerto Rico y decidió buscar más oportunidades en México, pero nada salió como esperaba.

“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), que tenían como esa importancia dentro de la misma empresa y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían”, comentó Adamari López.

“A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen (...) Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”, añadió.

Lo que parecía ser un exitoso inicio, se convirtió en el derrumbe de los sueños de la joven intérprete, pues no contaba con los conflictos de intereses que existían entre Televisa y TV Azteca, donde se emitían varias de las producciones que ella había realizado en su país natal.

“Me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula (...) Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona no grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, confesó Adamari López en uno de sus libros.

