Rosángela Espinoza expresó su emoción al enterarse de su reciente aparición en la red social de la actriz y cantante norteamericana Selena Gomez, quien solo en Instagram posee más de 119 millones de seguidores. La ‘combatiente’ había grabado un video de Tik Tok bailando al ritmo de “Ice cream”, sin esperar que la celebridad hollywoodense compartiera el clip en su red social.

“No lo puedo creer, la verdad es que estoy muy emocionada (...) es otro nivel”, comentó la popular ‘Rous’, quien, además, manifestó que se enteró de la noticia gracias a sus fans. “Me han escrito todos avisándome, no sabes la magnitud que tiene, me han escrito de Guatemala, México, Ecuador, quienes me siguen y me dijeron 'Rosángela has salido en las historias de Selena Gomez”, contó para América Espectáculos.

La participante de Esto es guerra piensa seguir trabajando en su cuenta oficial de Tik Tok, donde suele publicar coreografías de los temas de moda. “Salgo con mi pasito de ‘Ice cream’, que es un tema de ella con el grupo Black Pink”, añadió muy contenta.

Además, Rosángela Espinoza señaló que ahora piensa realizar un challenge de la diva latina Jennifer Lopez. “Ahora voy a hacer el de JLo para que me repostee ¡Pero Selena Gomez, no te pases! (sic)”, exclamó.

