Ricardo Montaner felicita a Camilo por sus seis nominaciones a los Latin Grammy 2020

Camilo Echeverry fue nominado a seis categorías en los Latin Grammy 2020, lo cual entusiasmó mucho a su suegro, el reconocido cantante Ricardo Montaner, quien no dudó en celebrar el triunfo de su yerno en Instagram.

A través de un conmovedor mensaje, el padre de Evaluna Montaner comentó que se sentía muy orgulloso del reconocimiento que ha recibido el joven cantautor colombiano gracias al esfuerzo y dedicación en su carrera como artista.

“Las satisfacciones de la vida. El premio verdadero me lo llevo yo. Orgulloso de verte crecer y triunfar, Camilo”, escribió Ricardo Montaner en su cuenta de Instagram.

¿En qué categorías fue nominado Camilo Echeverry al Grammy Latino 2020?

Camilo Echeverry fue nominado a los Latin Grammy 2020 en seis categorías: grabación del año, por su canción “Tutu”; álbum del año, con su disco Por Primera Vez; canción del año, gracias a “Tutu” y “El mismo aire”; mejor canción pop con “Tutu” y mejor álbum vocal pop por su disco Por primera vez.

Padres de Camilo reaccionan a las nominaciones de su hijo al Latin Grammy 2020

Con un curioso video en Instagram, Camilo reveló cómo reaccionaron sus padres al enterarse que fue nominado en seis categorías a los Latin Grammy 2020.

En el clip, los padres del cantante expresan su alegría a viva voz por el gran logro obtenido por su hijo.

“Mamá, ya sé que me vas a regañar por postear esto, ¡pero no me aguanté las ganas! Perdón, pero es muy emocionante verte diciendo groserías de emoción”, comentó el artista junto a dichas imágenes.

Latin Grammy 2020, últimas noticias:

