Uno de los personajes más recordados de la película Matilda es la maestra ‘Tronchatoro', la malvada directora de la escuela que sometía a sus pequeños alumnos a los castigos más crueles. La actriz que le dio vida es la británica Pam Ferris, quien hoy tiene 72 años.

Recientemente han circulado algunas imágenes actuales de la artista, quien se muestra en la vida real con un carácter distinto al del famoso personaje. Conoce en nuestra galería cómo luce la actriz por estos días.

Pam Ferris nació un 12 de mayo de 1948 en Hannover (Alemania), de padres galeses, y fue criada en el Reino Unido y en Nueva Zelanda. La actriz es conocida en su país por sus papeles protagónicos como Ma Larkin en la serie The darling buds of may y Laura Thyme en Rosemary y Thyme.

Ferris también participó en diversas películas. Además de la terrible ‘Tronchatoro’, muchos recordarán su rol como la tía Marge en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Sus papeles más recientes fueron como la reina Victoria en Holmes y Watson y como la señora Faulkner en Tolkien, drama romántico de 2019.

La actriz está casada con el actor Roger Frost desde 1986 y no tiene hijos. Actualmente, ella pasa su tiempo en medio de la lectura y el cariño de sus dos perros. “Consumo libros como solía consumir cigarrillos. A veces leo cinco al mismo tiempo”, indicó al diario The Guardian.

“He rechazado durante mucho tiempo roles que yo llamaría ‘función de madre’. En la trama, el personaje héroe va a casa para contarle a su madre lo que está sucediendo, y ella recibe la noticia y dice solamente ‘oh, eso es interesante’. Hay una gran falta de papeles decentes para las mujeres de mi edad, por eso prefiero trabajar en mi jardín ”, comentó la intérprete.

