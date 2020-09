Fresialinda a Tula Rodríguez: “Eres muy fuerte y se lo has demostrado a todo el Perú”

Fresialinda ofreció una entrevista para En boca de todos, en la cual destacó la fuerza y valentía que ha demostrado su gran amiga Tula Rodríguez, quien afronta la repentina muerte de Javier Carmona.

Al inicio de sus declaraciones, la cantante folclórica recordó con gran cariño al exgerente de televisión, ya que, según comenta, siempre demostró ser una persona humilde.

“Cuando lo conocí, noté que era una persona muy sencilla, increíble. Cada que iba a su casa era con confianza porque era una persona maravillosa... Agradezco a Dios el haberlo conocido como ser humano", manifestó.

Luego, Fresialinda le envió sus condolencias a Tula Rodríguez y precisó que la conductora de En boca de todos siempre se ha esmerado en salir adelante por su familia, más aún desde el 2018 cuando Javier Carmona entró en estado vegetativo.

“Hasta ahora no puedo creer que esté pasando. Mi más sentido pésame, para mi amiga Tula. Sé que eres una persona muy fuerte, se lo has demostrado a todo el Perú. La veían feliz, saltando, bailando, pero no cuando estaba sola y se preocupaba de todas las responsabilidades que tenía que cumplir", señaló.

“Tula tenía que sacar fuerzas de dónde no habían, ella decía 'tengo mi hija, debo seguir trabajando, no puedo paralizar mi vida. Es que hay responsabilidades”, añadió la folklórica.

Tula Rodríguez se pronuncia tras muerte de Javier Carmona

Este miércoles 30 de setiembre por la tarde, Tula Rodríguez aseguró que saldrá adelante pese al difícil momento que atraviesa por la muerte de su esposo Javier Carmona.

“Me toca hoy ser fuerte para poder estar bien para mi hija porque en este momento soy su soporte. Agradecida con Dios aunque la situación esté complicada, pero él tiene grandes propósitos”, señaló en En boca de todos.

