Fallece Javier Carmona, esposo de Tula Rodríguez

Javier Carmona, esposo de la presentadora de televisión Tula Rodríguez, falleció a horas de la mañana de este miércoles 30 de setiembre, luego de permanecer en estado vegetativo desde 2018, de acuerdo con declaraciones de amistades cercanas de la conductora de En boca de todos, para El Popular.

El pasado 17 de agosto se cumplieron dos años desde el episodio en el que Javier Carmona sufrió un infarto cerebral. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Tula Rodríguez detalló cómo vivió el difícil momento.

“Hace dos años llegaste a casa a las 6.50 p.m. para buscarnos y llevarte a la clínica porque te sentías mal. Quizás pudiste ir directo desde donde estabas, pero quisiste venir por nosotras. En mi desesperación, bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos (...) tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ‘¡Sin Valentina no me voy!’", escribió la Rodríguez en su red social.

“Durante la ruta oramos para que Dios tome el control de tu vida y Valentina te abrazaba, te decía lo mucho que te amaba y tú lleno de esa fuerza, que no sé de donde las sacaste, nos decías que éramos lo que más amabas en la vida. Todo empezó a ponerse peor, tú en la clínica, en unos minutos de lucidez me dijiste ‘Te quiero, confío en tí, tranquila que todo estará bien’, luego miraste a Valentina y le dijiste: ‘Tranquila, gordita, nunca olvides que te amo y pase lo que pase todo va estar bien’”, añadió la también actriz.

Tula Rodríguez, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.