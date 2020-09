La cantante Ana Kohler anunció la ruptura con su manager y productor musical Kevin Borda, luego de 28 años de casados. La recordada exintegrante del grupo Euforia se enlazó con el programa Mujeres al mando para detallar las razones de su separación.

“Decidimos dar por terminada nuestra relación por mutuo acuerdo y en buenos términos”, declaró la intérprete. Además, aseguró que pese a la ruptura, continuará frecuentando a su todavía esposo por motivos de trabajo.

“La única conexión que tenemos es de trabajo (...) Él va poder hacer su vida”, añadió Ana Kohler, quien luego explicó que publica los difíciles momentos que atraviesa en su vida personal para evitar los rumores.

“Él sigue viviendo en la misma casa conmigo, ‘chambeamos' juntos, sigue siendo mi manager, él produce mis canciones, él es el que edita los videos y el que está durante las mañanas, tardes y noches conmigo”, continuó la voz detrás del “Siqui siqui”.

Por otro lado, Ana Kohler envió un mensaje a la persona que estaría saliendo actualmente con Kevin Borda. “Ya no tienen por qué esconderse, no es secreto, él ya es un hombre libre y tiene derecho a rehacer su vida como mejor le parezca. Por mí no se preocupen”, sentenció.

