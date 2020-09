Alondra García Miró sobre últimos capítulos de Te volveré a encontrar: “Estoy con sentimientos encontrados”

Alondra García Miró utilizó su cuenta oficial de Instagram para hablar acerca de su papel protagónico en la teleserie Te volveré a encontrar. La modelo aseguró que tiene “sentimientos encontrados”, pues la producción que marcó su debut como actriz, está llegando a sus capítulos finales.

“Estas semana ya son los últimos capítulos de Te volveré a encontrar. Estoy con sentimientos encontrados porque ha sido mi compañía durante todas las noches en esta cuarentena (...) esperaba ansiosa que sea de noche para ver, pero ya va acabar y espero de todo corazón que la hayan disfrutado”, comentó la exreality en las historias de su red social.

“Fue un proyecto maravilloso. No solo la he disfrutado cuando la he grabado sino que ahora también que ya está con toda la musicalización lista. Ha sido increíble”, añadió Alondra García Miró.

Te volveré a encontrar fue realizada por ProTV en 2018. Sin embargo, los productores decidieron estrenarla este 2020 a través de las pantallas de América TV, en medio de la pandemia del coronavirus.

Alondra García Miró explica la razón de su ausencia en las redes sociales

Por medio de Instagram, Alondra García Miró lamentó la muerte de uno de sus cachorros. Detalló que esta pérdida le afectó mucho y esa es la razón por la que decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo.

“He estado así desconectada, ha sido bien difícil, me afectó un montón y no tenía ganas de hacer historias ni de grabar videos”, puntualizó.

