Almendra Gomelsky: “Siempre le hago caso primero a mi corazón”

Almendra Gomelsky conversó con La República con motivo de que el show de los 25 años de Nubeluz (que se realizó en el 2016) llegó a la plataforma Movistar Play. Con la dalina hablamos sobre su paso por el referente de la animación infantil, el futuro de su carrera y cómo afronta junto a sus compañeros del gremio artístico los días de pandemia.

¿Cómo fue tu ingreso a Nubeluz? ¿Qué recuerdas de esos momentos luego de pasar el casting y que te dijeran que serías parte de las dalinas?

Ya no me acuerdo. (Risas) Fue hace 30 años. Todo inesperado porque, la verdad, yo no fui con ganas de quedar seleccionada. Siempre lo cuento porque fui al tercer y último casting que hubo, y no era mi intención quedar, pero bueno (por) la insistencia tanto de la producción y de Mónica (Santa María) para que asista, fui y quedé seleccionada. Me dijeron en ese momento que pase a un cuartito a leer un contrato e inmediatamente llamé a mi mamá para decirle que estaba con uno. Mi mamá me dijo que no firme nada, que primero había que leerlo.

¿En qué momento exacto fue que te diste cuenta que Nubeluz era un fenómeno?

Bueno, de hecho la preparación de nueve meses con todos los profesores y las clases de todo, tanto de dicción, atención, música, baile, canto, cultura general, de todo teníamos clase; te daba la sensación de que iba a ser una cosa grande. Cuando entramos al Amauta y vimos la escenografía y todo, también. Pero recién creo que fuimos conscientes cuando estuvimos en el primer país que visitamos que fue Ecuador. Acuérdate que en esa época no había internet, no había forma de saber lo que pasaba más allá de lo que la prensa local podía comentar. Nos dimos cuenta que Nubeluz había salido de las fronteras del Perú y que toda la gente que te esperaba allí eran miles y miles de personas que te veían cada fin de semana. Creo que ahí (fue) donde recién tomamos conciencia de lo que significaba estar frente a pantallas. Éramos muy jóvenes en ese entonces y si bien estábamos preparadas, no éramos muy conscientes de a dónde llegaba nuestro mensaje. Creo que recién ahí lo comentamos, en ese viaje con Mónica, y dijimos “guau”. No es chiste lo que uno puede llegar a transmitir, le llega a todo el mundo.

Luego de terminar esa bonita etapa, y que comenzaste en otras áreas, ¿te llegó a molestar en algún momento cuando las personas te seguían reconociendo por tu trabajo en Nubeluz en vez de otras producciones donde estuviste?

No. Nunca pude molestarme con eso. Creo que no solamente a nosotras como dalinas o conductoras sino a todos los que participamos en Nubeluz nos sigue pareciendo muy loco que nos sigan recordando con la intensidad que lo hacen cuando el programa solamente se transmitió durante seis años. Digo solamente porque si lo comparamos con Yola o con otros programas que duraron muchos años en pantalla, pues en realidad no es mucho y, sin embargo, caló muy profundamente en las personas. Y no solamente en aquellos que vieran el programa, sino también en nosotros que fuimos parte de eso. Así que creo que no me podría molestar con algo que me hizo muy feliz, que luego ayudó definitivamente a que yo me decidiera por este camino y me quedara en él. De ninguna manera, al contrario. Estoy muy agradecida.

Repercutió del show por los 25 años el sentido y merecido homenaje a Mónica Santa María. ¿Interviniste de alguna manera en su realización con algún material? ¿Cómo te sentiste por el cariño que también demostró el público?

No solamente fue en los 25, en los 20 también. Nosotros con Tondero hicimos los 20 años de Nubeluz, donde también siempre se tuvo clarísimo que la presencia de Mónica no debía faltar nunca. Obviamente con todos los permisos de la familia y con mucho respeto siempre. Y así se trató, como te digo no solamente en los 25.

Eres una figura multifacética, has sido animadora infantil, actriz, modelo, conductora, incluso jueza en un programa de talentos. ¿En cuál de estas facetas te has sentido más cómoda?

Cada etapa ha sido buena, aleccionadora. He disfrutado todos los trabajos que siempre aceptaba hacer. Los he hecho con mucho gusto, entregando lo mejor de mí. Cada etapa, tanto en una novela, como obra de teatro, o cuando estoy en un estudio de grabación para grabar algún tema, o como jurado. Como conductora creo que me siento más cómoda o digamos como pez en el agua, porque de alguna manera estoy en contacto con la gente y eso es lo que me encanta; pero todo lo que he hecho me ha gustado porque tiene que ver con eso también. Todo lo he disfrutado y en cada programa he aprendido mucho y he sacado cosas maravillosas. Además ha tenido que ver con mi crecimiento como persona. He ido avanzando con los años haciendo cosas de acuerdo a mi edad.

¿Alguna de estas etapas representó alguna mayor dificultad o reto?

Todo siempre tiene su grado de reto y si no, no sería tan emocionante y divertida esta profesión. Siempre trato de verle el lado positivo a las cosas. De hecho cuando veo que algo no anda bien desde el comienzo sigo mis corazonadas y no las acepto. Siempre cuando se presenta alguna propuesta le hago primero caso al corazón. Si hay algo que dudo, algo que no me tinca. Y generalmente no me equivoco. Creo que esas corazonadas vienen ya de algo más arriba y que me ayudan a siempre caer parada. Así que no, creo que no podría decir una sola cosa de qué es emocionante o qué programa porque todo lo he disfrutado mucho.

Con la llegada del show de los 25 años a la plataforma de Movistar Play, ¿crees que se alcanzará a mucha más gente, como los que no pudieron asistir a las fechas en vivo?

Sí, definitivamente. Sabemos que Movistar Play llega a muchísima gente en el Perú y esa es un poco la intención de esta fiesta que se está viviendo con los 30 años. Creo que mucha gente se quedó con ganas de venir a ver el show, de poder estar en Lima. Inclusive de otros países. Así que creo que con Movistar Play vamos a poder llegar a toda esa gente que no pudo estar en los 25, o que quizá estuvo y quiere revivir de nuevo esos momentos donde cantamos todas las canciones, donde hay mucha emoción, donde se cuentan anécdotas, donde nos divertimos y volvemos a ser niños. Estamos muy felices de que Movistar Play haya aceptado esta aventura de conectarnos con la gente.

¿Cómo has sentido la coyuntura de la pandemia en tu caso y en tu gremio?

Para nosotros es un tema muy complicado. Creo que es el rubro, junto con el turismo, de los más golpeados. Todos hemos sido de alguna forma golpeados en esta pandemia mundial. Nos está afectando a nivel tanto de salud como económico y nos toca salir adelante como podamos. El rubro de la animación, comunicación, teatro, actuación, está muy golpeado. Estamos como (dice) esa palabrita nueva, ‘reinventando’ en todos los aspectos. Nos toca darnos la mano, nos toca ayudarnos, nos toca ser creativos. El peruano siempre ha sido muy creativo en los momentos más difíciles que le ha tocado pasar y creo que ahora es una muestra de lo que somos capaces de hacer. Y no solamente nuestro rubro, sino toda la gente se está reinventando, haciendo cosas que antes no hacía. Cambiando su negocio, su rubro, por otras cosas. Quizás esto también sea bueno para darnos cuenta que podemos hacer más cosas.

Trascendió en el gremio artístico los casos de denuncias de acoso sexual en el cine y teatro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿En algún momento en tu carrera te sucedió?

La verdad es que no. He tenido suerte, he tenido mi angelito. En este medio es complicado, uno se tiene que cuidar mucho. Como en todos los medios, ojo, pero lo que pasa es que este es público, nada más. Esto es tema público y se hace más conocido, pero creo que en todos lados nos tenemos que cuidar. Mujeres, hombres, tenemos que defender nuestra posición de integridad no solamente física sino (también) moral y como persona individual que somos. Y valorarnos y tratar de siempre darnos cuenta quiénes están a nuestro alrededor. Yo creo que siempre he tenido un angelito allí y he sido muy cautelosa siempre con cuidarme mucho, pero no puedo opinar más al respecto. Es gente que además respeto mucho en el medio y preferiría no opinar al respecto.

¿Estás pendiente de las redes sociales, de lo que te comentan o te enfocas más que nada en tu trabajo?

Sí, eso es parte de la chamba. Estoy súper conectada con mis seguidores, a través de Instagram, Facebook, Twitter. Constantemente en mi página converso mucho con ellos. La verdad que los adoro, y ahora en esta pandemia nos estamos ayudando todos de alguna manera compartiendo lo que hace la gente, las reinvenciones y tratando de ayudar de alguna manera todo lo que se pueda, así que siempre estén pendientes de mis redes.

