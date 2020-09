Natalie Vértiz celebró sus 29 años este martes 29 de setiembre, motivo por el que Yaco Eskenazi le dio una emotiva sorpresa, la cual compartió con sus seguidores en Instagram.

El conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya le dedicó un conmovedor mensaje de cumpleaños a su esposa y le agradeció por haber formado una familia con él. Esto se llevó a cabo a días del agasajo que le hizo Eskenazi por adelantado en Estás en todas.

“Feliz cumple, mi amor Natalie Vértiz. Espero que recibas este cumple como siempre soñaste. Gracias por haberme elegido para compartir tu vida conmigo, te amo y espero celebrar todos los 29 de setiembre contigo por el resto de nuestras vidas", escribió en su Instagram.

Junto a dichas palabras, Yaco Eskenazi compartió un video en el que aparece tocando un romántico tema en un piano. “He aprendido a tocar esta canción para ti, porque quería dedicártela. Te amo”, expresó el presentador en el clip que acompañó con fotografías que reflejan su historia de amor con la ex Miss Perú.

Natalie Vértiz expresó lo emocionada que estuvo por la sorpresa de su esposo y respondió la publicación de Instagram con el siguiente mensaje: “¡Te amo! Toda la práctica valió la pena, amor lindo. Soy testigo de cuánto tiempo le dedicaste a esto. Gracias por querer ser mejor todos los días por ti y para nosotros. Nuestra canción favorita para toda la vida. Que sean muchos cumpleaños más juntos”.

Natalie Vértiz es la nueva conductora de Estás en todas

A inicios de setiembre, Natalie Vértiz fue presentada como la nueva conductora de Estás en todas, programa de entretenimiento que se transmite los sábados en la mañana por América TV.

“Estoy feliz y emocionada, no tengo palabras. Cuando estaba en la casa no sabía qué sentir. Ha sido un año y medio que no he estado en la televisión”, comentó la ex Miss Perú sobre su regreso a la pantalla chica.

