Todos los peruanos que fueron nominados a los Latin Grammy 2020 [VIDEO]

Los Latin Grammy 2020 acaban de presentar su lista de artistas nominados para lo mejor de la música latina. Dentro de las 53 categorías, resalta la presencia de artistas urbanos, así como la de cuatro músicos peruanos: Susana Baca, Afro-Peruvian Jazz Orchestra, Araceli Poma y la banda Alerta Rocket.

En primer lugar se encuentra Susana Baca, quien ha sido nominada a mejor álbum folclórico por su disco A capella, el cual fue grabado por ella sola durante la cuarentena. Entre los temas destacan “Cardo o ceniza”, “Cariñoso”, “Negra presuntuosa” y “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. La cantante compite contra otros candidatos como los colombianos Gaiteros de Pueblo Santo, Quinteto Leopoldo Federico, entre otros.

También se concursa el conjunto Afro-Peruvian Jazz Orchestra, cuyo disco Tradiciones compite en la categoría mejor álbum de latin jazz de los Latin Grammy 2020. La orquesta fue fundada por los saxofonistas Aníbal Seminario y Lorenzo Ferrero, el último ha sido nominado a mejor arreglo por su versión de “La Flor de la Canela”.

Otra presentante del Perú es Araceli Poma, quien junto Matt Geraghty y Daniel Thissen formaron el proyecto Just Play Perú. Ellos han sido nominados a mejor video de formato largo por su serie The Warrior Woman of Afro-Peruvian Music, donde también participan las intérpretes Rosita Guzmán, Victoria Villalobos, Araceli Poma, Charo Goyoneche y Sofía Buitrón.

El proyecto busca reconocer el legado y la importancia de la mujer afroperuana en la historia de la música nacional. Todos los capítulos están disponibles en YouTube.

Por último, destaca el grupo de rock nacional Alerta Rocket, quien compite en la categoría de mejor empaque de un álbum por el disco Lado A. Los nominados son sus directores de arte Lucía Arias, Edgar Guerra y Fabli Soto. Anteriormente, la banda Bareto fue nominada en la misma categoría.

La ceremonia de los Latin Grammys en pandemia

La gala de premiación de los Latin Grammy 2020 se realizará el próximo 19 de noviembre. A causa de la pandemia, la ceremonia contará con presentaciones virtuales desde varias partes del mundo. Sin embargo, los premios se entregarán de manera presencial en Miami.

