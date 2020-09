Susana Baca por nominación a los Latin Grammy 2020: “Sin ustedes no cantaría igual”

Susana Baca, una de las artistas más representativas del Perú, tiene un motivo para celebrar, ya que ha sido nominada a los Latin Grammy 2020 en la categoría mejor álbum folklórico por su disco A capella.

Tras enterarse de este reconocimiento, la cantante se mostró sorprendida y agradeció a sus seguidores por destacar el álbum que grabó a sola voz durante la pandemia del coronavirus, en su casa de Santa Bárbara (Cañete).

“Quiero agradecerles a todos por todos los abrazos y los afectos que me han hecho llegar por esta nominación al Grammy Latino. Me agarra desprevenida, pero me hace sentir que de alguna manera mi canto y mi sentimiento forman parte de la alegría de todos. Les agradezco infinitamente su confianza en mí, ustedes son parte fundamental de mi canto y su razón. Sin ustedes no cantaría igual”, expresó la intérprete, quien es considerada una de las divas del World Music.

En esta oportunidad, Susana Baca competirá en los Latin Grammy 2020 con artistas de talla internacional: los colombianos Gaiteros de Pueblo Santo y su disco Historias cantadas; Toño García: el último cacique de Los Gaiteros de San Jacinto; Quinteto Leopoldo Federico con Quinteto con voz y el grupo mexicano Tierra adentro con Aguije.

Recordemos que la cantante peruana ha ganado ya dos premios Grammy Latino, los cuales son otorgados por La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Por el momento, Susana Baca se encuentra trabajando en varios proyectos. Uno de ellos es el lanzamiento del que será su primer concierto por streaming.

