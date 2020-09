Natalie Vértiz se emociona por sorpresa de su abuelita: “Me apena no poder estar con ella”

Este martes 29 de setiembre, Natalie Vértiz celebró su cumpleaños número 29 con más de una sorpresa preparada por su familia.

Luego de que Yaco Eskenazi la agasajara con un gran pastel de cumpleaños en Estás en todas, la conductora de televisión brindó una entrevista para En boca de todos en la que le mostraron un video con un emotivo saludo de su abuelita Lucha.

“Hola, Natalita, mi nietecita querida, te estoy enviando un saludo muy grande por tu día. Espero que lo pases muy bonito porque te lo mereces. Tú sabes que me hubiera gustado estar contigo, con ustedes, pero a veces no se puede. Un beso grande hasta el cielo, hijita”, expresó desde Miami.

Tras escuchar las palabras de su abuela, Natalie Vértiz no pudo evitar emocionarse y confesó que se sentía triste por no poder estar a su lado debido a la pandemia del coronavirus. “Estoy muy emocionada porque mi mamá Lucha es lo máximo, es una persona única y me da pena no poder estar con ella, pero estoy feliz porque sé que ella es la que más celebra mis logros", señaló.

La ex Miss Perú contó, además, que siente un gran amor por su abuelita, ya que ella siempre la impulsó a luchar por sus sueños. “Cuando le dije que iba a entrar a Estás en todas saltó hasta el cielo. Está muy contenta por verme en la televisión, por verme cumpliendo mis sueños. Hace poco hice un video en mi canal de YouTube donde conté cómo empecé en el mundo del modelaje, mi abuela me llevó a las 5.00 a. m. a un casting”, relató.

Luego de ello, doña Lucha se enlazó en vivo con En boca de todos y le dijo a su nieta lo importante que es para ella. “Hoy vamos a celebrar tu cumpleaños, yo te voy a acompañar con espíritu y corazón”, manifestó la abuelita de Natalie Vértiz.

