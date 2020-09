Melissa Paredes revela que sufre de hipotiroidismo: “Hay que aprender a vivir con ello”

Melissa Paredes se encuentra temporalmente alejada de la actuación; sin embargo, mantiene comunicación con sus seguidores mediante redes sociales y programas de televisión, como el magazine En boca de todos.

El último martes, la joven actriz asistió al espacio de América TV para participar de una sección de preguntas y respuestas con ‘Carloncho’ y Ricardo Rondón.

En medio de dicho encuentro, Melissa Paredes contó que ha sido diagnosticada con hipotiroidismo, por lo que debe ser muy cuidadosa con su salud.

Además, se mostró bastante optimista al señalar que día a día aprende cómo afrontar la enfermedad que padecerá por el resto de su vida.

“En realidad yo tengo hipotiroidismo, que es una enfermedad crónica con la que voy a vivir siempre, y hay que aprender a vivir con ella. Por eso yo me esfuerzo bastante haciendo ejercicios y comiendo sano”, detalló para En boca de todos.

Melissa Paredes teme quedar embarazada por la COVID-19

En julio de este año, Melissa Paredes celebró su quinto aniversario de relación con su esposo Rodrigo Cuba, durante una entrevista con el programa En boca de todos.

Durante esta conversación, la actriz confesó que tiene temor de quedar embarazada por segunda vez debido a la grave crisis mundial por la pandemia del coronavirus.

"Sí queremos buscar la parejita, pero no ahora por el contexto que estamos pasando... Me da miedo, yo la verdad lo haría y quedaría embarazada ahorita si por mi fuera, pero no lo hago por este virus que me tiene harta, sino ya hace rato”, comentó Melissa Paredes.

