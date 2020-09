El artista Camilo Echeverry se mantiene en una racha de éxitos personales y profesionales; ya que, a inicios de este año 2020, contrajo matrimonio con Evaluna Montaner. Ahora su música le brindó más satisfacciones con seis nominaciones a importantes categorías en la edición 21 de los Latin Grammy.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantautor colombiano compartió un video del momento en que se comunica inmediatamente con sus padres al enterarse de sus nominaciones. “¿Están felices?”, preguntó Camilo, mientras su madre responde que la buena noticia es gracias a que “se casó” con la hija de Ricardo Montaner.

“Mamá, ya sé que me vas a regañar por postear esto, ¡pero no me aguanté las ganas! Perdón, pero es muy emocionante verte diciendo groserías de emoción (...) ¡Esta fue la reacción de mis papás cuando llamé a contarles que tenemos seis nominaciones a los @latingrammys!”, escribió el intérprete de “Vida de ricos”, como leyenda de su publicación.

“Y mi mamá no lo dice en broma con que Evaluna me cambió la vida. Yo estoy de acuerdo con ella. Tribu, esto es de ustedes”, finalizó Camilo Echeverry.

El intérprete de 26 años fue nominado en las siguientes categorías: grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor álbum vocal pop y mejor canción pop, en las que compite con sus colegas Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Kanny García, entre otras estrellas de la música latina.

Latin Grammy 2020, últimas noticias:

