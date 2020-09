Justin Timberlake y Jessica Biel se convirtieron en padres por segunda vez, afirma ex-NSYNC

Semanas atrás, Justin Timberlake y Jessica Biel acapararon portadas por un reporte que revelaba que se habían convertido en padres por segunda vez; sin embargo, la pareja nunca confirmó dicha información.

Ahora, la paternidad de los famosos vuelve a generar noticia por las declaraciones de Lance Bass, exmiembro de NSYNC y amigo cercano del también actor, al medio Entertainment Tonight.

El cantante confirmó que el chat grupal de la boy band, donde también participa Justin Timberlake, está plagado de conversaciones sobre bebés e incluso imágenes del recién nacido.

“Claro que el bebé es lindo, ¡es hijo de Justin y Jessica! Ellos están muy felices", indicó Bass al portal. No obstante no quiso develar el nombre del pequeño. “Es una muy buena pregunta. Pero no hay forma, Justin me mataría”.

Cabe resaltar que en noviembre el 2019 la pareja pasó una crisis debido a diversas imágenes que se difundieron en medios de prensa, donde se ve a Justin Timberlake sostener la mano de la actriz Alisha Wainwright.

Luego del episodio, el exmiembro de NSYNC pidió disculpas públicas a su esposa: “Hace unas semanas tuve un fuerte lapso en el juicio, pero déjenme ser claro, no pasó nada entre mi compañera y yo. Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento".

Desde entonces, Jessica Biel y el famoso cantante se mostraron muy efusivos en redes sociales, donde compartieron tiernos mensajes y dejaron ver que su relación no se vio afectada.

