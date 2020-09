Joao Castillo sobre su trabajo en TV: “Muchas personas en redes no están conformes con nada”

Joao Castillo se ha ganado poco a poco el cariño de la gente gracias a sus ocurrentes apariciones en El wasap de JB. El actor cómico, quien en un principio fue confundido con un ciudadano extranjero.

¿El wasap de JB es tu primer trabajo en la televisión o ya tenías algún conocimiento?

De la televisión casi nada. Hace años hice un comercial donde salía George Forsyth, aparecí un segundo creo (risas). De ahí estuve enfocado en otras cosas, soy entrenador de fútbol.

¿Cómo llegaste a El wasap de JB?

Llegué en el 2017 para hacer un sketch con Luis Miguel. No me volvieron a llamar hasta 8 meses después que empezó Gato encerrado, donde hago de seguridad de la ‘Doctora Pollo’.

¿Qué es lo que más te gusta de estar en El Wasap de JB?

El gran sentido del humor, la alegría, todos son excelentes profesionales y buenas personas. La pasamos bien desde que llegamos a la grabación hasta que nos vamos.

Ahora que estás en televisión, ¿en qué forma ha cambiado tu vida?

Lo único que ha cambiado es que uno está más expuesto a la gente ¿no? Te reconocen, te saludan, te dan muestras de cariño en la calle. Trato de manejarme de la misma manera de como lo hacía antes de la televisión.

¿Crees que los estándares de belleza en la televisión están quedando en el pasado?

Ahora, por lo que veo, está prevaleciendo más el talento que el físico, algo que se veía antes en la televisión.

Hace poco Dayanita dijo que a las mujeres trans se le hace complicado trabajar porque sufren de discriminación, ahora ella está en El Wasap de JB

Mientras la persona tenga talento para determinada cosa puede desarrollarse en el campo que compete sin tener que ver con su opción sexual. En este caso, Dayana es una excelente cómica, Jorge (Benavides) la vio trabajando en la calle y él creyó en ella para el programa.

¿Cuál es la situación más complicada que te tocó vivir?

No sé si complicada, pero no sabía qué hacer cuando nació mi hijo, no sabía cómo tomarlo, no sabía cómo comportarme como papá.

En redes se ven muchas críticas y comentarios ofensivos

Hay gente que no le puede gustar el trabajo de uno. Soy consciente que mi aparición en la televisión ha sido rápida y se preguntan ¿cómo llegué ahí (al programa)? Si bien es cierto, he ido mejorando, pero muchas personas en redes no están conformes con nada y siempre están esos comentarios, los bloqueo o elimino y listo.

El wasap de JB se enfoca en cuidar su contenido

Joao Castillo señaló que El wasap de JB está llegando a muchas personas y, por tal motivo, han decidido mejorar su contenido.

“La gente está recontra enganchada con El Wasap de JB. Es un programa fresco que trata de dar un nuevo sketch de la actualidad del país. Cada vez es más divertido y responsable con todo el público porque ahora nos ven niños de todas las edades y tratamos de dar un buen programa”, comentó.

