Jennifer Aniston confiesa que estuvo a punto de abandonar Hollywood

Jennifer Aniston, una de las actrices más reconocidas y exitosas a nivel mundial, reveló que hace un tiempo se planteó dejar su carrera en Hollywood.

“En los últimos dos años ha pasado por mi cabeza algo que nunca había ocurrido antes”, confesó, durante una entrevista que brindó al podcast SmartLess, conducido por los actores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett.

¿La razón? La estrella de Friends contó que la idea surgió años atrás, cuando participó en una producción que le quitó tanto tiempo que le hizo cuestionarse si valdría la pena continuar el trabajo de actriz.

“Fue después de un trabajo que terminé y que pensé: ‘wow, eso ha sido... me absorbió la vida. Y no sé si esto es lo que me interesa’”, relató Aniston.

La protagonista de The Morning show precisó, además, que el proyecto en mención estuvo sin preparar y sin el guión terminado. “Todos hemos formado parte de alguno así, siempre dices: ‘¡Nunca más!’”, acotó.

El plan de Jennifer Aniston de abandonar Hollywood iba tan en serio que hasta tenía pensado dedicarse al diseño de interiores en lugar de la actuación. “Me encanta. Es mi lugar feliz, es un lugar realmente feliz para mí”, comentó.

Afortunadamente para los fans, la actriz recibió más propuestas que la impulsaron a continuar su carrera en Hollywood.

En otro momento de la entrevista, Jennifer Aniston dijo que las producciones en las que más le ha gustado grabar son la serie Friends y la película Una esposa de mentira, que protagonizó con Adam Sandler.

