Rosángela Espinoza podría dar un paso al costado en el segmento de baile Divas de Esto es guerra. La competidora expresó su incomodidad luego de ser sentenciada junto a Luciana Fuster, a quien debería enfrentar para lograr su pase a la gran final.

En una entrevista con América Espectáculos, la popular ‘chica selfie’ dejó ver que no se encuentra conforme con el resultado e indicó que la competencia ya tendría a una ganadora.

“La final va a ser siempre lo mismo. ya ni esforzarse ni nada, lo que gana es técnica, creatividad, cosa que en mi caso tengo que estar esforzando más allá de lo que baile... Yo ya no tengo mucho tiempo porque estoy en la universidad, en el programa, estoy en mi tienda”, dijo Rosángela Espinoza.

Por esta razón, la ‘chica reality’ considera que no tendría oportunidad de levantar la copa de la competencia de baile de Esto es guerra debido a que no se encuentra enfocada en Divas.

“Siento que en cada coreografía quiero dar más y no se puede explotar porque se pide algo y no lo hay. Entonces no estoy tan contenta”, agregó.

Finalmente, Rosángela Espinoza expuso que las que tienen mayor probabilidad de ganar el segmento son Isabel Acevedo y Paloma Fiuza, quienes pasaron automáticamente a la última fase del concurso.

“Prefiero no participar en la seminifinal porque va a ganar ‘Chabela’ o Paloma, una de las dos. Así que es por gusto”, sentenció.

