Redacción Fama

El legendario Anthony Hopkins va camino a los Óscar con la imprescindible historia de El padre, la obra teatral adaptada al cine por su mismo autor, Florian Zeller, quien escribió un guion en el que muestra las etapas del alzhéimer en un brillante hombre que va perdiendo sus facultades, mientras lucha por mantenerse independiente del cuidado de su hija, interpretada por la ganadora del Óscar por The Favourite, Olivia Colman, la reina Isabel en ‘The Crown’.

Hopkins, de 80 años, cumplió 60 años de carrera y han pasado treinta después de ganar el Óscar por El silencio de los inocentes. Con El padre ha sido ovacionado en los festivales de cine, pero él lleva 200 días en cuarentena pintando. “Hay una tremenda libertad porque no hay nada que pueda hacer”, dijo a Mirror respecto a la muerte. “Tu vida es terminal. Es una condición terminal, no vas a salir vivo del planeta. Con esa realidad hay una maravillosa tranquilidad. Recuerdo que cuando mi madre se estaba muriendo, ya había tenido suficiente. Tenía 89 años y se quería ir. Aún es un tema triste, pero eso es lo inevitable”.

Alejándose radicalmente de personajes como Hannibal Lecter, en el 2019 interpretó al papa Benedicto XVI en Los dos papas y fue nominado al Óscar, al Bafta y al Globo de Oro. En la entrevista sostiene que conectarse con la compleja relación con su única hija fue necesario para El padre. Hopkins pasó décadas sin comunicarse con la música de Abigail, que ahora tiene 52 años. “Su elección es su elección. Hice lo mejor que pude, pero, ya sabes, creo que si alguien no quiere ser parte de mi vida, está bien”, sostuvo en el 2018. Sin embargo, hoy dice que abraza más sus sentimientos. “Todavía me siento un poco avergonzado cuando veo llorar a los hombres, pero yo mismo lloro fácilmente”. Está “obsesionado” con el poema ‘La canción de amor de J. Alfred Prufrock’, de T. S. Eliot. “Él dice al final, ‘envejezco, envejezco. Llevaré enrollados los bajos de mis pantalones’. Y cuando veo eso… me pongo a llorar. Ni siquiera es la melancolía o la depresión, es el hecho de que he tenido una vida extraordinaria”.

Hopkins mantiene su ‘encierro’ en Los Ángeles y habló del impacto de la pandemia. “El otro día me di cuenta de algo sobre el aumento de la depresión masiva en el mundo... los jóvenes han visto frustrados sus sueños. Hace poco conocí a alguien que se suicidó y me dio una idea de lo afortunado que soy. Tengo mis momentos de depresión o melancolía, pero mi vida no ha sido difícil de ninguna manera”.

El actor sostiene que es su esposa, Stella Arroyave, la que se preocupa por el futuro, a diferencia de él. “Estoy vivo, estoy bien y estoy lleno de una vida perfecta y abundante. Hago lo que hago por diversión y gratis, vale la pena hacerlo. Nada que ganar, nada que demostrar, nada que perder. Sin sudor, no es gran cosa. No hay grandes negocios, solo la vida misma”. Hopkins, que ha reconocido hace años que tuvo que batallar contra el alcohol, ahora no toma ni fuma, pero confiesa que tiene debilidad por la comida rápida. “He recaído y como un poco de pizza. Pero sigo más o menos en el rumbo, porque solo tienes un cuerpo y una vida”.

