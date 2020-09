Anahí de Cárdenas comunicó a sus seguidores que se someterá a una doble operación como parte del tratamiento para el cáncer de mama.

A través de sus redes sociales, la actriz anunció que este 1 de octubre le harán una mastectomía de su mama izquierda.

“Me tienen que hacer una reconstrucción de mama derecha, y me voy a hacer una mastectomía de la mama izquierda y reconstrucción también. Estoy nerviosa, con miedo, pero contenta, porque todo va a salir bien, ya que todo es en pro de mi salud y por mi integridad emocional”, comentó en su espacio Desayuno Japonés, mediante su cuenta de Instagram.

“El cáncer de mama, si es detectado a tiempo, es un 95% curable, es un número alto. Pero, lamentablemente, en nuestro país, es la causa número dos de muertes. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? No nos estamos haciendo nuestros autoexámenes”, agregó la artista.

Asimismo, Anahí de Cárdenas aconsejó a todos sus seguidores a que se realicen sus chequeos constantemente.

“Es un signo de respeto, de yo me cuido, yo me quiero, hacernos nuestro chequeo es justamente eso, un auto chequeo. No toma mucho tiempo, háganlo a conciencia, con paciencia, y si sienten algo, no tengan miedo, es probable que se puedan curar si van al médico”, concluyó.

