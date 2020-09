Susy Díaz, la polémica exvedette y excongresista, cumple años este lunes 28 de setiembre. A lo largo de su carrera, la artista fue el centro de la atención por sus ocurrencias. La actriz cómica, sin embargo, se hizo conocida igualmente conocida por sus canciones, las cuales arrancaron varias sonrisas a sus seguidores.

En esta nota recopilamos algunas de los temas de Susy Díaz más solicitados y recordados, incluyendo su reciente incursión en el mundo del reggaetón.

Te Toco la Trompeta

Uno de los primeros éxitos de Susy Díaz fue “Te Toco la Trompeta”, compuesto –como varios otros de sus temas- por ella misma. La artista relató en El Valor de la Verdad cómo se le ocurrió crear esta canción: “Una noche me encerré, me rompí la cabeza y la creé. Así como Yola Polastri y Rafael, yo también quiero cantarle a la trompeta y a los instrumentos musicales”.

La Rechazada

En pleno apogeo de la tecnocumbia, Susy Díaz lanzó “La Rechazada”, una canción que llamó la atención por su letra llena de expresiones en doble sentido. Este tema apareció en algunas piezas publicitarias e incluso fue estudiado en una clase de la Universidad del Pacífico, gesto que la cantante agradeció.

Vive la Vida (Mueve la Cabeza)

En 2012, Susy se reinventó con una canción llamativa por su famosa frase: “ Vive la vida y no dejes que la vida te viva ”. La estrofa más recordada del tema es acompañada por movimientos de cabeza: “Redondo, redondo, y de rodillas, de rodillas, de rodillas. Mueve la cabeza o se pone tiesa, mueve la cabeza ”.

Mi QR

A inicios de 2020, la creatividad y humor de Susy Díaz fueron aprovechados por el Banco de Crédito para la campaña publicitaria de su aplicación “Yape”. Para la ocasión, la artista creó un jingle en el cual volvió a echar mano del doble sentido. El videoclip, lleno de efectos coloridos, no tardó en hacerse viral.

Ya no tropiezo

Recientemente, la exvedette se animó a entrar al género urbano bajo el nombre de “Susy G”. Con la colaboración del rapero Jordi Jauría y de DJ Mínimo, la artista lanzó “Ya no tropiezo”, una canción a ritmo de reggaetón que habla sobre una decepción amorosa. “ No quiero un hombre mujeriego, no me gusta compartir ”, dice un fragmento de la letra.

